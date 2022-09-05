Провокативные действия россии: Мусиенко прокомментировал активность подлодок агрессора

россия получила в наследство советскую программу подлодок, которые сегодня кремль пытается использовать для шантажа. Однако аналогичное оружие есть и у других стран, поэтому этот инструмент не имеет значимого влияния.

Маневры русских субмарин в международных водах являются результатом провокативного поведения кремля, направленного на достижение внешнеполитических выгод. Об этом 24 каналу рассказал руководитель Центра военно-правовых исследований Александр Мусиенко.

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Советское наследие

Эксперт отметил, что активизация российских подлодок объясняется тем, что это единственный инструмент кремлевского шантажа сегодня.

Это элемент шантажа, давления и демонстрации. Продемонстрировать, что есть большая и самая длинная атомная лодка, она опасна и представляет больше угрозы. Поэтому мир должен бояться, остерегаться путина и должен с ним договариваться – это единственная цель этой демонстрации, почему россия активизировалась.

– объяснил специалист.

Он считает, что специфика противосубмаринного оружия изменилась и поэтому подлодки не представляют такой угрозы, как раньше.

"Россия делает ставку на субмарины – так сложилось еще со времен "холодной войны". С советских времен были разработки одних из первых атомных субмарин, потом россия пыталась это все перенять. Сейчас они этой тяжестью пытаются устрашить и провокативно себя вести", – сказал Мусиенко.

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Бросить вызов США

По его мнению, россия так пытается бросить вызов на море США, однако у москвы нет для этого возможностей.

"Нужно иметь авианосцы. Если у вас нет авианосцев, авианосных групп или есть "Адмирал Кузнецов", польза от которого только транспортная, то вы не можете бросать вызовы. А сколько россия спустила на море авианосцев? Вот вам и ответ", – добавил. Мусиенко.

В то же время он указал, что российские атомные субмарины опасны, но они не эксклюзивны.

Да, они опасны. Может ли такая лодка выпустить ракетоноситель с ядерной боеголовкой? Может быть. Она в этом смысле опасна, может выпустить торпеду, запускать крылатые ракеты на далекое расстояние. Но ведь такое оружие есть в США и других странах. россия не является в этом какой-то уникальной,

– подчеркнул обозреватель.

Он убежден, что москва может угрожать, перемещать субмарины и давить каким-то образом, но это будет побуждать НАТО, готовить "достойное" противодействие этому.

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Провокации продолжаются

Эксперт отметил, что поведение ВМФ россии в международных водах стало более нахальным.

"Это констатируют как британцы, так и американцы и итальянцы. Интересная вещь происходила у восточного побережья Италии. российские корабли в количестве 4 – 5 единиц зашли и находились там. Им противодействовали итальянские и натовские корабли. Раньше россияне такого не делали. Сейчас они начали предпринимать более провокационные и агрессивные шаги", – рассказал Мусиенко.

По его словам, никто в мире не будет просто наблюдать за действиями путина.

"Я думаю, что никто не будет просто наблюдать в стороне и позволять россии делать это в дальнейшем. Я думаю, что потенциал того же американского флота демонстрирует, как в случаях с Китаем и Тайванем – когда нужно, они могут противодействовать", – пояснил специалист.

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Он отметил, что россия хотела развивать амбициозные проекты в военной сфере, в частности, по перевооружению флота. Однако качественных результатов в этом москва не получила.

Пунктики путина и россии, что нужно постоянно угрожать миру ядерным оружием – сыграли злую шутку. Можно говорить о ядерном оружии и подлодках, но война россии против Украины демонстрирует, что сверхсовременных возможностей и разработок в россии нет – они переходят на старую советскую технику, которую бросают в войну,

– резюмировал Мусиенко.

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