Об этом 24 Каналу рассказал полковник ВСУ в запасе, военный эксперт и лётчик-инструктор Роман Свитан. По его словам, вероятнее всего, это был ФАБ-500, который оккупанты регулярно запускают со своих самолетов.

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Многие из них просто не взрываются

Свитан предположил, что это могла быть одна из тех управляемых бомб, некоторые из которых прилетели по Белгороду еще в конце апреля. Преимущественно одновременно сбрасывают около четырех ФАБов. Тогда несколько из них приземлились по российскому городу.

3 бомбы, которые не взорвались. Из четырех только одна взрывается. 75% – неликвид. Такое же у россиян может быть и с ядерным оружием – 1 из 4 может взорваться. И то непонятно где,

– заметил Свитан.

Обратите внимание! Падение российских авиабомб в Белгороде удалось снять на видео. Она прилетела прямо на проезжую часть, где находились автомобили.

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По его мнению, тогдашние падения авиабомб в Белгороде могли произойти не просто так. Вполне могло быть так, что таким образом оккупанты хотели обвинить Вооруженные Силы Украины в терроризме. Однако ничего не удалось, ведь авиабомбы нанесли небольшой ущерб.

Известно, что оккупанты начали обстреливать такими авиабомбами территорию Украины примерно с начала 2023 года. Модернизированная бомба может лететь на расстояние до 40 км.

Падение российских авиабомб в Белгороде: коротко