Об этом 24 Каналу рассказал полковник ВСУ в запасе, военный эксперт и лётчик-инструктор Роман Свитан. По его словам, вероятнее всего, это был ФАБ-500, который оккупанты регулярно запускают со своих самолетов.
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Многие из них просто не взрываются
Свитан предположил, что это могла быть одна из тех управляемых бомб, некоторые из которых прилетели по Белгороду еще в конце апреля. Преимущественно одновременно сбрасывают около четырех ФАБов. Тогда несколько из них приземлились по российскому городу.
3 бомбы, которые не взорвались. Из четырех только одна взрывается. 75% – неликвид. Такое же у россиян может быть и с ядерным оружием – 1 из 4 может взорваться. И то непонятно где,
– заметил Свитан.
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По его мнению, тогдашние падения авиабомб в Белгороде могли произойти не просто так. Вполне могло быть так, что таким образом оккупанты хотели обвинить Вооруженные Силы Украины в терроризме. Однако ничего не удалось, ведь авиабомбы нанесли небольшой ущерб.
Известно, что оккупанты начали обстреливать такими авиабомбами территорию Украины примерно с начала 2023 года. Модернизированная бомба может лететь на расстояние до 40 км.
Падение российских авиабомб в Белгороде: коротко
- 20 апреля российская авиабомба неожиданно приземлилась в Белгороде. Тогда на дороге появилась огромная пропасть, а один из автомобилей очутился на крыше магазина.
- Бомба, упавшая в Белгороде, оказалась без предохранителя. Это свидетельствует о том, что пилот готовился сбросить ее на цель.
- По предварительным данным, на территории России обнаружили уже четыре российских авиабомбы, которые падали не туда, куда их запускали. Однако таких случаев может быть гораздо больше.