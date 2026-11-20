В ночь на 20 ноября Силы обороны Украины нанесли удар по трем российским пусковым установкам баллистических ракет. Одну из них уничтожили, последствия поражения еще двух уточняются.

Об этом сообщил президент Владимир Зеленский по итогам селекторной конференции с военными и представителями правительства.

Что известно о поражении российских установок?

Зеленский отметил украинских военных, которые пытаются уничтожать российские пусковые установки баллистических ракет имеющимися средствами. По его словам, именно во время ночной атаки удалось поразить три таких установки.

Одна из них уничтожена, что касается двух других, последствия поражения еще уточняются.

Президент подчеркнул, что борьба с баллистическими ракетами остается сложной задачей. Эффективность противодействия таким целям в значительной степени зависит от поставок ракет-перехватчиков от международных партнеров.

С баллистическими ракетами, к сожалению, значительно сложнее, и это зависит уже не от наших сил, а от поставок ракет партнерами,

– подчеркнул президент.

Сколько ракет Россия запустила по Украине?

По словам главы государства, во время массированной атаки Россия применила более 400 ударных беспилотников и более 110 ракет, в том числе 27 баллистических.

Украинские защитники сбили 79 крылатых ракет. Зеленский отдельно отметил работу боевой авиации, в частности F-16, Mirage и МиГов.

В то же время президент подчеркнул необходимость ускорить поставки средств противовоздушной обороны. Он поручил МИД связаться с партнерами, которые готовят новые пакеты помощи, а также обсудил с министром обороны вопросы взаимодействия с США по поставкам ракет PAC-2 и PAC-3.

Напомним, в ночь на 20 ноября Россия совершила одну из самых мощных комбинированных атак на Украину. Враг применил 404 ударных беспилотника и 84 крылатые ракеты, а также баллистические ракеты и "Цирконы". Украинская противовоздушная оборона уничтожила 462 воздушные цели. При этом попадания зафиксировали в 23 местах.