Согласно свежему отчету Института изучения войны (ISW) и данным аналитической компании, на которые ссылается The Telegraph, у России есть несколько причин.

Что известно о новых базах России?

Российская Федерация построила 59 новых пусковых рельсов в 10 разных местах. Каждая из этих баз может вместить более 1000 беспилотных летательных аппаратов. Около 20 новых конструкций имеют увеличенную длину. Это указывает на намерения агрессора запускать реактивные ударные дроны "Герань-4" с дальностью полета 450–850 километров и "Герань-5", способные преодолевать 950–1000 километров.

Причины расширения сети пусковых баз

Аналитики ISW выделяют несколько ключевых мотивов таких действий Кремля. Во-первых, строительство площадок в западных регионах России позволит увеличить плотность комбинированных атак. Использование более быстрых и живучих реактивных БПЛА направлено на прорыв украинской противовоздушной обороны для нанесения ударов по глубокому тылу, в частности по западным областям Украины.

Во-вторых, перенос баз глубже на территорию России является реакцией на успешные удары Сил обороны Украины по вражеским позициям, как это было вблизи временно оккупированного Донецка.

Третьей причиной является возможная интеграция дронов с российской спутниковой системой "Рассвет", которая является аналогом Starlink. Это должно повысить точность ударов по тыловым объектам и системам ПВО с различных направлений. Кроме того, созданная инфраструктура обеспечивает необходимый радиус действия и объем залпа для возможных ударов по территории стран НАТО, если российское руководство примет соответствующее решение.

Переход на реактивные беспилотники

Напомним, начальник отдела противовоздушной обороны 7-го десантно-штурмового корпуса полковник Артем Скуратовский отметил, что украинские силы перехватывают в среднем 80 – 93 процента дронов "Герань-2" и "Shahed-136".

"Герань-3" может долететь от белорусской границы до Киева за 35 минут – в четыре раза быстрее, чем предыдущие версии,

– сообщил Скуративский.

Он добавил, что реактивные дроны составляют около 20 процентов от общего количества беспилотников типа "Герань", которые Россия использует в больших атаках, хотя враг по-прежнему в значительной степени полагается на "Герань-2".