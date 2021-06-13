Российские боевики хитростями выманивают украинских бойцов, чтобы сделать их мишенями

Оккупанты в районе Новотошковского прибегают к коварным атакам. С 7 июня 2021 года оккупанты обстреливали наши позиции трижды.

Сейчас это самая горячая точка на Луганском фронте. Там хитростями выманивают украинских защитников из укрытий, чтобы сделать их мишенями для вражеских снайперов.

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Военнослужащие говорят, что ночь на воскресенье 13 июня здесь выдалась напряженной. Оккупанты начали бить в нашу сторону.

По левому флангу был мощный взрыв. Калибра не скажу, но после этого начался очень плотный обстрел с 5:45,

– рассказал военный Александр.

С начала недели, оккупанты эти позиции обстреливают в третий раз. Говорят, что стреляют из стрелкового оружия, автоматов. Также открывали огонь из пулеметов.

Оккупанты отвлекают внимание

Такой стрельбой оккупанты пытаются отвлечь внимание от работы снайперов. Пока вражеские пехотинцы накрывают позиции неприцельным огнем, снайперы ждут удобного случая, чтобы сделать смертельный выстрел.

"Это их наработанный способ. Они постреляют, повыдергивают, чтобы вышел и посмотрел, откуда. А где-то сбоку снайпер уже сел и ждет", – пояснил военный Владислав.

Используют оккупанты и беспилотники, хотя возле линии разграничения согласно минским соглашениям, это делать запрещено. Но врагам до того – безразлично.

Подразделение понесло потери

Несколько недель назад на этой позиции подразделение понесло потери. Вражеский снайпер попал одному из армейцев в низ живота прямо под бронежилет. Несмотря на попытки врачей, спасти мужчину не удалось.

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"Местное население не может с одного выстрела убивать, калечить и травмировать наших. Это точно не местные. Тем более они сюда не рискнули бы лезть. Целил снайпер из заброшенного дома оккупированного Голубовского", – рассказал военнослужащий ВСУ Роман.

На такие обстрелы армейцы не могут отвечать. Слишком высока вероятность, что рядом окажутся жители села.