Российские БпЛА атаковали Тернопольскую область: повреждены домохозяйства

Ночью среды, 14 мая, Россия в очередной раз терроризировала гражданское население Украины. В частности, массированной дроновой атаке подверглась Тернопольская область.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Тернопольскую областную военную администрацию. Воздушная тревога продолжалась с 04:32 до 06:48.

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Что известно о ночной атаке

В области было зафиксировано 12 ударных дронов, 2 вражеские цели уничтожены силами ПВО в Кременецком районе.

Согласно оперативной информации, зафиксированы незначительные повреждения нескольких частных домохозяйств и нежилого помещения в одном из сел Шумской общины,

– говорится в сообщении.