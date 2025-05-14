Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на Тернопільську обласну військову адміністрацію. Повітряна тривога тривала з 04:32 до 06:48.
Дивіться також Росія випустила по Україні "Шахеди": де була загроза через застосування дронів
Що відомо про нічну атаку
В області було зафіксовано 12 ударних дронів, 2 ворожі цілі знищено силами ППО у Кременецькому районі.
Згідно з оперативною інформацією, зафіксовано незначні пошкодження кількох приватних домогосподарств та нежитлового приміщення в одному із сіл Шумської громади,
– йдеться в повідомленні.