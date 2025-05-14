Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на Тернопільську обласну військову адміністрацію. Повітряна тривога тривала з 04:32 до 06:48.

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Що відомо про нічну атаку

В області було зафіксовано 12 ударних дронів, 2 ворожі цілі знищено силами ППО у Кременецькому районі.

Згідно з оперативною інформацією, зафіксовано незначні пошкодження кількох приватних домогосподарств та нежитлового приміщення в одному із сіл Шумської громади,

– йдеться в повідомленні.