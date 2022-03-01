Российские оккупанты совершили обстрел дома в Херсоне

Российские оккупанты попали в жилой дом, расположенный в крупнейшем микрорайоне Херсона – Таврическом.

О новом циничном нападении рашистов сообщил глава Херсонской областной военно-гражданской администрации (ОВА) Геннадий Лагута. По его словам, информация о пострадавших в настоящее время уточняется.

Внимание, провокация В Херсоне оккупанты собирают информацию о перемещении военных

Известно, что в обстрелянном квартале возникли проблемы с коммуникациями, ведь повреждены газовые трубы и трансформаторы.

Глава Херсонщины призвал всех жителей оставаться в укрытиях. На улицах города сейчас небезопасно: там ходят вооруженные орки, которые могут открывать огонь и по мирному населению.

На вечер 1 марта в каждом районе Херсона наблюдаются группы оккупантов по около 30 человек. Горожанам следует быть максимально осторожными! Не открывайте никому дверь и следуйте указаниям властей. Которая, кстати, никакой эвакуации не проводит.

Напоминаем, что в Херсоне с 20:00 до 6:00 действует комендантский час. В это время передвигаться по городу строго запрещено.

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