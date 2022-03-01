Про новий цинічний напад рашистів повідомив глава Херсонської обласної військово-цивільної адміністрації (ОВА) Геннадій Лагута. За його словами, інформація про постраждалих наразі уточнюється.

Увага, провокація У Херсоні окупанти збирають інформацію про переміщення військових

Відомо, що в обстріляному кварталі виникли проблеми із комунікаціями, адже пошкоджено газові труби та трансформатори.

Очільник Херсонщини закликав усіх мешканців залишатися в укриттях. На вулицях міста зараз небезпечно: там ходять озброєнні орки, які можуть відкривати вогонь і по мирному населенню.

Станом на вечір 1 березня у кожному районі Херсона спостерігаються групи окупантів по близько 30 осіб. Містянам слід бути максимально обережними! Не відчиняйте нікому двері та дотримуйтеся вказівок влади. Яка, до речі, ніякої евакуації не проводить.

Нагадуємо, що у Херсоні з 20:00 до 6:00 діє комендантська година. У цей час пересуватися містом суворо заборонено.

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