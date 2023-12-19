Об этом 24 Каналу сказал руководитель Центра общественной аналитики "Вежа" Валерий Клочок, подчеркнув, что это должно стать наказанием для России за ее агрессию против Украины.

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Как можно конфисковать российские активы

Клочок отметил, что страны "Большой семерки" (G7) уже меняют свою позицию в этом плане. Поэтому сложные процессы, происходящие сейчас в Евросоюзе и непосредственно в Конгрессе США, играют нам на руку, заставляя европейских чиновников задуматься над тем, как наказать Россию за ее преступления.

Потому что выделить деньги – это не наказание, это поддержка нашей обороноспособности,

– сказал руководитель Центра общественной аналитики "Вежа.

Что касается юридического механизма конфискации активов, то, по его словам, это решение должно быть принято на уровне каждой страны отдельно на основании рекомендаций Евросоюза.

Надо забрать у России все деньги

Руководитель Центра общественной аналитики "Вежа" отметил, что вокруг юридической составляющей сейчас идет очень много баталий. Однако, например, Еврокомиссия может настойчивее давить на правительства стран, где есть российские активы, чтобы не только доходы от этих активов передать Украине.

Деньги должны быть изъяты все – до копейки,

– подчеркнул Клочок.

По его мнению, потом их следует передать в трастовый фонд, которым будет распоряжаться ЕС и из которого Украине будет предоставляться военная и гуманитарная помощь. Эти средства должны быть использованы для восстановления нашей страны, выплат семьям погибших, военнослужащим для лечения, поддержания их социального статуса.

Тогда, по словам Клочка, Россия поймет, что ее наказали. Иначе будет безнаказанность, порождающая в дальнейшем новые примитивные заявления Владимира Путина.

Он добавил, что сейчас мы должны понять, что имеем шанс – нужно "сломать" Европу. Если мы это сделаем, то будет невероятный успех.

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