Про це 24 Каналу сказав керівник Центру громадської аналітики "Вежа" Валерій Клочок наголосивши, що це має стати покаранням для Росії за її агресію проти України.

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Як можна конфіскувати російські активи

Клочок зауважив, що країни "Великої сімки" (G7) вже змінюють свою позицію в цьому плані. Тож складні процеси, які нині відбуваються в Євросоюзі та безпосередньо в Конгресі США, грають нам на руку, примушуючи європейських чиновників задуматися над тим, як покарати Росію за її злочини.

Бо виділити гроші – це не покарання, це підтримка нашої обороноздатності,

– сказав керівник Центру громадської аналітики "Вежа".

Щодо юридичного механізму конфіскації активів, то, за його словами, це рішення має бути ухвалене на рівні кожної країни окремо на підставі рекомендацій Євросоюзу.

Треба забрати у Росії всі гроші

Керівник Центру громадської аналітики "Вежа" зазначив, що довкола юридичної складової нині триває дуже багато баталій. Однак, наприклад, Єврокомісія може наполегливіше тиснутиме на уряди країн, де є російські активи, щоб не лише прибутки з цих активів передати Україні.

Гроші мають бути забрані всі – до копійки,

– наголосив Клочок.

На його думку, потім їх варто передати в трастовий фонд, яким розпоряджатиметься ЄС та з якого Україні надаватиметься військова й гуманітарна допомога. Ці кошти мають бути використані для відновлення нашої країни, виплат родинам загиблих, військовослужбовцям на лікування, підтримки їхнього соціального статусу.

Тоді, за словами Клочка, Росія зрозуміє, що її покарали. Інакше буде безкарність, яка породжуватиме надалі примітивні заяви Владіміра Путіна.

Він додав, що зараз ми мусимо зрозуміти, що маємо шанс – треба "зламати" Європу. Якщо ми це зробимо, то буде неймовірний успіх.

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