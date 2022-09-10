Тестируют возможность смены власти, – Ступак о призывах депутатов россии к отставке путина

Российские депутаты, в том числе из Москвы и Питера, начали обвинять путина в госизмене и ухудшении уровня жизни, и поэтому якобы хотят его отставки.

Обращение может быть хорошо спланировано

Такой "произвол" совсем не свойственен для политических кругов страны-агрессора, поэтому обращение депутатов вызывает немало вопросов. Об этом 24 каналу рассказал экс-сотрудник СБУ, эксперт Института будущего Иван Ступак.

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Он считает, что достаточно тяжело поверить в то, что эти политики сидели, вдруг набрались смелости и решили потребовать от путина ответственности. И это параллельно с тем, как обычный россиянин выходит с белым листом на Красную площадь, и его мгновенно берут под руки и везут в отделение.

Ступак предполагает, что таким образом кто-то в россии может тестировать возможность смены власти, проверять, как отреагирует нынешний режим и его карательная машина.

Если реакция будет слабой, то таких случаев будет больше. Если всех сразу депутатов заберут в следственный комитет или назначат им аресты, то понятно, что пропагандистская карательная машина держит руку на пульсе и сдаваться пока не будет,

– объяснил он.

Впрочем, экс-служащий СБУ считает, что необходимо также подробно посмотреть, кто именно из российских депутатов подписал такое обращение, от кого они избрались во власть, какое у них прошлое и почему они так неожиданно решили противодействовать режиму.

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Детальнее об обвинениях депутатов

Первыми свое недовольство путиным выразили депутаты из Санкт-Петербурга. Они подвергли критике его действия в Украине, заявили, что "спецоперация" была плохой идеей, ведь привела к гибели российских военных, ухудшению состояния экономики и расширению НАТО. По их мнению, из-за этого путина нужно отстранить от власти.

Вскоре их поддержали и депутаты Ломоносовского района Москвы. Они обвинили диктатора в том, что "россию начали ненавидеть" и призвали его освободить президентское кресло для "людей с новыми силами и идеями".