У россии есть протест, эти люди рискуют, – Яковенко о депутатах, которые хотят отставки путина

В целом в стране-агрессорке власти честно никогда не менялись на выборах. Именно поэтому там нет классической политической оппозиции, то есть таких людей, желающих прийти к власти через выборы.

Впрочем, в россии есть протест и он может быть разным. Об этом 24 каналу рассказал российский оппозиционный журналист и политик Игорь Яковенко.

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Как в россии выражают протест

Протест – это люди, которые понимают, что не придут к власти, но против режима российского президента. Да, эти люди разными способами противостоят действующей власти.

"Кто-то уничтожает военкоматы, кто-то кого-то убивает – были приморские партизаны, кто-то выходит на улицы, а кто-то пишет какие-то петиции", – сообщил российский оппозиционный журналист.

По мнению Яковенко, за муниципальными депутатами, подписавшими петицию за отставку путина, "никто не стоит" и там нет какой-то "тайной группы кремля". Это просто люди, действительно выражающие свое мнение.

Эти люди пишут петиции, они рискуют, потому что к питерским (депутатам, требовавшим отставки путина – 24 канал) уже пришли,

– отметил российский оппозиционный политик.

Уже большое количество муниципальных депутатских групп россии поддержали этот протест. По мнению Яковенко, вряд ли он приведет к свержению режима путина, но сможет "влиться в общую протестную волну, которая неизбежна".

Полный стрим с Яковенко: смотрите видео

Депутаты требуют отставки путина: что известно