Российские дипломаты попали в закрытую зону парламента Британии, – The Guardian

В декабре 2024 года российские дипломаты в Великобритании получили доступ к частной зоне парламента. Инцидент встревожил сотрудников службы безопасности и привел к предостережениям от спикеров обеих палат.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на The Guardian. Стоит отметить, что российскому послу, дипломатам и официальным лицам посольства России в Лондоне запрещено посещать парламент с 2022 года, когда Россия начала полномасштабную войну в Украине.

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Россияне попали в частную зону парламента

По данным The Guardian, инцидент произошел во время публичной экскурсии по зданиям парламента Великобритании. "Небольшая группа" дипломатов посольства России присоединилась к экскурсии, а потом оторвалась и зашла в помещение Палаты лордов с ограниченным доступом.

Мы подозреваем, что они просто хотели похвастаться перед Кремлем, что проникли в британский парламент. Ситуация не идеальная, но их поймали до того, как был нанесен какой-либо ущерб,

– сказал источник журналистов в британском парламенте.

В то же время британские правительственные министры были обеспокоены попыткой нарушить охрану парламента. После этого инцидента члены парламента и их коллеги также получили письменное предупреждение от спикеров обеих палат не приглашать российских дипломатов в парламент.

Пока непонятно, посещали ли россияне экскурсию, устроенную по личной инициативе кого-то из сотрудников или самих депутатов, или купили билет как обычные туристы.