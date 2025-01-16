Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на The Guardian. Варто зазначити, що російському послу, дипломатам і офіційним особам посольства Росії в Лондоні заборонено відвідувати парламент з 2022 року, коли Росія почала повномасштабну війну в Україні.

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Росіяни потрапили до приватної зони парламенту

За даними The Guardian, інцидент стався під час публічної екскурсії будівлями парламенту Великої Британії. "Невелика група" дипломатів посольства Росії приєдналася до екскурсії, а потім відірвалася та зайшла до приміщення Палати лордів з обмеженим доступом.

Ми підозрюємо, що вони просто хотіли похизуватись перед Кремлем, що проникли до британського парламенту. Ситуація не ідеальна, але їх спіймали до того, як було завдано будь-якої шкоди,

– сказало джерело журналістів у британському парламенті.

Водночас британські урядові міністри були стурбовані спробою порушити охорону парламенту. Після цього інциденту члени парламенту та їхні колеги також отримали письмове попередження від спікерів обох палат не запрошувати російських дипломатів до парламенту.

Наразі незрозуміло, чи росіяни відвідували екскурсію, влаштовану з особистої ініціативи когось із співробітників або самих депутатів, чи купили квиток як звичайні туристи.