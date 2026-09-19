Агенту ФСБ, координировавшему массированные обстрелы Хмельницкой области со стороны России, вынесен приговор

Суд привлек к ответственности агента российских спецслужб. Мужчина передавал стране-агрессору конфиденциальную информацию об оборонных предприятиях и расположении ВСУ в Хмельницкой области.

Спецслужбы разоблачили его в сентябре 2025 года. Об этом сообщила Служба безопасности Украины.

Что известно о предателе?

Следствие установило, что корректировкой ракетно-дроновых атак России занимался завербованный ФСБ разнорабочий, проживавший в Хмельницком. В поле зрения российской спецслужбы он попал, когда искал "легкие" деньги в чатах телеграм-каналов.

Враг поручил новоиспеченному агенту разведывать местоположения оборонных предприятий и подразделений ВСУ в регионе. Для этого мужчина пешком обходил город и скрытно фотографировал производственные цеха, которые могли работать на нужды украинской армии. Все собранные координаты он отмечал на Google-картах и отправлял своему российскому куратору в виде скриншотов.

Помимо поиска новых целей, у корректировщика была еще одна задача. Ночью он приходил на места предыдущих российских атак, снимал последствия на камеру смартфона и отчитывался перед спецслужбами страны-агрессора. Это помогало оккупантам планировать повторные комбинированные удары по региону.

Киберспециалисты СБУ следили за предателем и задержали его "на горячем", когда он снимал на видео потенциальную "цель". Во время обыска у него изъяли телефон с доказательствами переписки с ФСБ.

Суд признал агента виновным по части 2 статьи 111 Уголовного кодекса Украины о государственной измене во время военного положения. Ему назначили 15 лет лишения свободы и конфискацию имущества.

Напомним, что в Харьковской области задержали корректировщика, который наводил российские авиабомбы на позиции украинской артиллерии. Безработный мужчина также нашел "работу" через Telegram и под видом поездок на рыбалку шпионил за военными.

Кроме того, в Кропивницком СБУ задержала агента, который объезжал город в поисках логистических баз для подготовки комбинированного удара. Впоследствии он должен был передавать координаты ФСБ.