Однако врага выдала рация. Об инциденте на линии фронта сообщили в 1-м ОШП имени Дмитрия Коцюбайла.

Что рассказали военные?

Военный подразделения с позывным "Мамочка" сказал, что группа выдвигалась на свои позиции. В тот момент впереди появился неизвестный мужчина.

Он начинает на украинском языке: "Ребята, там был, а где вы?". А мы же молчим в окопах, сидим, молчим, подпускаем его поближе. Я поинтересовался у него: "Кто ты? Что ты?". Получил ответ: "Я ищу своих",

– вспоминает военный.

Мужчина настойчиво утверждал, что он из Украины. Однако вдруг у него заработала рация. Оккупант на русском языке начал передавать координаты украинских военных.

В этот момент "Мамочка" попытался открыть огонь по врагу, но у него заклинило автомат. В этот момент россиянин прыгнул в ближайшие кусты.

К ликвидации диверсанта сразу подключились другие военные. Как отмечает боец с позывным "Румин", по врагу немедленно открыли огонь и забросали его гранатами.

После этого россияне начали выходить на помощь. Украинские штурмовики имели преимущество, поскольку оставались незамеченными для противников.

Они нас не видели, а мы их видели и подпустили поближе,

– отметил "Румин".

Во время перестрелки российские пехотинцы попытались забросать бойцов Сил обороны гранатами, однако они не попали.

Военные рассказали об инциденте на фронте: смотрите видео (нецензурная лексика, 18+)

Недавно СБУ сообщила, что российские спецслужбы выманивают бойцов Сил обороны на встречу под видом знакомства, а затем пытаются ликвидировать их на месте. Оккупанты создают фейковые женские аккаунты и начинают переписку с военными. Далее они постепенно входят в доверие, предлагают личную встречу и назначают ее в заранее подготовленном месте.