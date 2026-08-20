В Польше задержали российского агента, который хотел убить представителя украинской оборонной промышленности

5 августа польские спецслужбы задержали украинца, завербованного российскими спецслужбами. Он пытался совершить покушение на представителя украинской оборонной промышленности в Киевской области.

После покушения злоумышленник сбежал из Украины. Об этом сообщило агентство RVF24.

Что известно об инциденте?

По данным следствия, 63-летний Сергей П. пытался совершить покушение в городе Ирпень Киевской области. Он планировал убийство, выполняя задание российских спецслужб.

Злоумышленник подложил под автомобиль своей жертвы самодельное взрывное устройство, которое должно было взорваться дистанционно с помощью мобильного телефона. К счастью, бомба не сработала, благодаря чему специалист украинской оборонной отрасли остался невредим.

После того как план российского агента провалился, он сбежал из Украины и попытался скрыться на территории Польши. Однако его задержали спецслужбы соседнего государства.

Задержанному уже предъявили официальные обвинения в покушении на убийство с использованием незаконных взрывчатых веществ. По решению польского суда злоумышленника поместили под стражу на три месяца.

Отметим, что это уже не первый случай задержания российских агентов на территории Польши. Через 2 дня, 7 августа, спецслужбы арестовали завербованного страной-агрессором мужчину, который хотел совершить в Варшаве убийство лица с американско-украинским гражданством. Предотвратить заказное убийство удалось в последний момент благодаря совместной операции правоохранительных органов Польши и разведки Соединенных Штатов.

После инцидента польский премьер Дональд Туск напомнил о гибридной войне, которую Кремль ведет против Запада из-за его поддержки Украины. Политик предупредил, что Москва и в дальнейшем будет пытаться уничтожить своих врагов в любой стране мира.