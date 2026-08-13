Как заявил премьер-министр Польши Дональд Туск во время пресс-конференции, задержание произошло в пятницу, 7 августа, сообщает Polsat News.

Что известно о сорванных планах по убийству?

По словам Туска, потенциальная цель злоумышленника была крайне неудобной для режима Путина.

Я не уполномочен разглашать имена, но это первый случай, когда кто-то решил напасть на гражданина США на территории другой страны НАТО, в частности в Польше, в Варшаве, по приказу России,

– подчеркнул глава польского правительства.

Министр-координатор спецслужб Томаш Семоняк на своей странице в соцсети X уточнил, что операцию проводило Агентство внутренней безопасности совместно с полицией. Он подтвердил, что подозреваемый действовал по прямому запросу иностранной разведывательной службы.

Дональд Туск напомнил о гибридной войне, которую Москва ведет против западных стран из-за их поддержки Украины. Он предупредил, что российские власти и впредь будут пытаться устранять своих оппонентов в разных уголках мира.

"Наши действия в этом вопросе будут чрезвычайно интенсивными – чтобы предотвратить любые дальнейшие попытки против граждан Польши или других стран в нашей стране", – заверил политик.

Напомним, что в июне в Польше был застрелен российский оппозиционер и художник Роберт Кузовков, известный под псевдонимом Семен Скрепецкий.

Мужчина переехал в Польшу в 2021 году из-за политических преследований, поскольку в своем творчестве жестко высмеивал Путина, Лукашенко и Кадырова.

Польские власти сразу предположили, что преступление носило заказной политический характер и было организовано иностранным государством.