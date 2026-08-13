Як заявив прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск під час пресконференції, затримання відбулося у п'ятницю, 7 серпня, передає Polsat News.

Що відомо про зірвані плани на вбивство?

За словами Туска, потенційна ціль зловмисника була вкрай незручною для режиму Путіна.

Я не уповноважений розголошувати імена, але це перший випадок, коли хтось вирішив напасти на громадянина США на території іншої країни НАТО, зокрема в Польщі, у Варшаві, за наказом Росії,

– наголосив очільник польського уряду.

Міністр-координатор спецслужб Томаш Семоняк на своїй сторінці у соцмережі X уточнив, що операцію проводило Агентство внутрішньої безпеки спільно з поліцією. Він підтвердив, що підозрюваний діяв на прямий запит іноземної розвідувальної служби.

Дональд Туск нагадав про гібридну війну, яку Москва веде проти західних країн через їхню підтримку України. Він попередив, що російська влада й надалі намагатиметься усувати своїх опонентів у різних куточках світу.

"Наші дії в цьому питанні будуть надзвичайно інтенсивними – щоб запобігти будь-яким подальшим спробам проти громадян Польщі чи інших країн у нашій країні", – запевнив політик.

Нагадаємо, що у червні у Польщі застрелили російського опозиціонера та художника Роберта Кузовкова, відомого під псевдонімом Семен Скрепецький.

Чоловік переїхав до Польщі у 2021 році через політичні переслідування, оскільки у своїй творчості жорстко висміював Путіна, Лукашенка та Кадирова.

Польська влада одразу припустила, що злочин мав замовний політичний характер і був організований іноземною державою.