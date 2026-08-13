Як заявив прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск під час пресконференції, затримання відбулося у п'ятницю, 7 серпня, передає Polsat News.
Що відомо про зірвані плани на вбивство?
За словами Туска, потенційна ціль зловмисника була вкрай незручною для режиму Путіна.
Я не уповноважений розголошувати імена, але це перший випадок, коли хтось вирішив напасти на громадянина США на території іншої країни НАТО, зокрема в Польщі, у Варшаві, за наказом Росії,
– наголосив очільник польського уряду.
Міністр-координатор спецслужб Томаш Семоняк на своїй сторінці у соцмережі X уточнив, що операцію проводило Агентство внутрішньої безпеки спільно з поліцією. Він підтвердив, що підозрюваний діяв на прямий запит іноземної розвідувальної служби.24 Канал – у WhatsApp Підпишіться, щоб не загубити і читати перевірені новини
Дональд Туск нагадав про гібридну війну, яку Москва веде проти західних країн через їхню підтримку України. Він попередив, що російська влада й надалі намагатиметься усувати своїх опонентів у різних куточках світу.
"Наші дії в цьому питанні будуть надзвичайно інтенсивними – щоб запобігти будь-яким подальшим спробам проти громадян Польщі чи інших країн у нашій країні", – запевнив політик.
Нагадаємо, що у червні у Польщі застрелили російського опозиціонера та художника Роберта Кузовкова, відомого під псевдонімом Семен Скрепецький.
Чоловік переїхав до Польщі у 2021 році через політичні переслідування, оскільки у своїй творчості жорстко висміював Путіна, Лукашенка та Кадирова.
Польська влада одразу припустила, що злочин мав замовний політичний характер і був організований іноземною державою.