Главнокомандующий НАТО призвал осудить российские диверсии и усилить помощь Украине

Верховный главнокомандующий Объединенными вооруженными силами НАТО в Европе Алексус Гринкевич призвал европейские страны публично разоблачать причастность Москвы к гибридным атакам. По его мнению, открытое возложение ответственности повысит цену диверсий для Кремля.

Кроме того, военный призвал усилить помощь Украине. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на выступление генерала в ходе заседания комитета Европейского парламента.

Что сказал командующий НАТО в Европе?

В последние месяцы в Европе фиксируется резкий рост числа кибератак, диверсий и провокаций с использованием дронов. Среди последних резонансных инцидентов глава сил Альянса отметил атаку дронов в немецком Лейпциге и российский удар по поезду в Украине вблизи польской границы.

Генерал заявил, что дестабилизирующие действия Кремля направлены на расшатывание единства западных союзников и попытку подорвать их готовность оказывать военную помощь Киеву. Военный призвал осуждать российские провокации.

Публичное возложение ответственности даст понять государствам-спонсорам, что мы знаем, что именно они делают, и это повысит для них цену таких действий,

– подчеркнул Гринкевич.

Он добавил, что когда вражеские спецслужбы осознают неэффективность собственных сетей, им придется корректировать свои планы, что создает реальный сдерживающий эффект. Военный заявил, что действия России в Европе направлены на то, чтобы сломить волю союзников в отношении продолжения поддержки Киева.

Отдельно главнокомандующий обратил внимание на первые успехи специальной миссии НАТО под названием Eastern Sentry, которая была запущена 11 сентября с участием военных из Дании, Франции, Великобритании и Германии.

С момента начала миссии "Eastern Sentry" россияне стали гораздо осторожнее, чтобы избежать пересечения границы с помощью дронов в странах Балтии или в Польше,

– отметил командующий НАТО в Европе.

Напомним, ранее генерал Алексус Гринкевич отметил, что Альянс усилил обмен разведданными в ответ на волну диверсий. Также военный подчеркнул, что у НАТО достаточно сил для защиты каждого сантиметра своей территории.

Кроме того, президент Чехии Петр Павел заявил о необходимости решительной реакции НАТО на систематические нарушения воздушного пространства Альянса со стороны России. Политик подчеркнул, что действия союзников воспринимаются Москвой как слабость, поэтому странам НАТО придется сбивать вражеские самолеты и беспилотники.