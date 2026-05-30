ФСБ обещала "эвакуацию" в Россию: СБУ разоблачила предателя, который наводил вражеские удары по Харьковщине

Служба безопасности Украины сообщила о задержании российского агента в Харьковской области. Он помогал врагу корректировать удары по позициям ВСУ.

За содеянное ему грозит пожизненное. Об этом СБУ сообщила в собственных соцсетях.

Что известно о российском агенте на Харьковщине?

Контрразведка Службы безопасности задержала корректировщика российских ударов на Харьковщине. Злоумышленник помогал врагу наносить ракетно-бомбовые и дроновые атаки по прифронтовым районам.

Фигурант был завербован российской ФСБ. Вражеские спецслужбы обещали злоумышленнику "эвакуацию" в страну-агрессора в случае успешного выполнения агентурного задания.

Завербованный врагом оказался местным разнорабочим. Российские спецслужбы установили с ним контакт, когда увидели его публичные прокремлевские комментарии в чатах телеграмм-каналов. Агент прошел инструктаж от куратора из ФСБ, где ему рассказали о способах сбора разведданных и методах конспирации.

Следствие установило, что корректировщик передвигался общественным транспортом, или пешком, чтобы отследить пункты дислокации Сил обороны, по которым враг планировал нанести удары. Однако "эвакуация" ему светит разве что в СИЗО.

Контрразведка СБУ сработала на опережение и задержала агента, до того как он передал российским спецслужбам итоговый отчет с координатами потенциальных целей. Во время обысков в доме задержанного нашли смартфон с доказательствами разведывательно-подрывной деятельности в пользу России.

Следователи Службы безопасности сообщили мужчине о подозрении по части 2 статьи 111 Уголовного кодекса Украины, о государственной измене во время военного положения. Ему грозит пожизненное лишение свободы с конфискацией имущества. Сейчас злоумышленник находится под стражей без права внесения залога.

Как СБУ выявляет российских агентов

Похожий случай произошел в Никополе, на Днепропетровщине. СБУ задержала агента ФСБ, который наводил удары по городу "Градами" и FPV-дронами. Мужчина также был завербован через соцсети и получал оплату от российских спецслужб за сбор разведывательной информации об украинских оборонительных позициях.

Контрразведка Службы безопасности Украины задержала агента российской военной разведки (ГРУ), который помогал России проводить воздушные атаки по Киеву и Донецкой области. Им оказался охранник одного из столичных ЗВО. Мужчина был завербован через сестру, которая живет на территории России.

Также СБУ удалось задержать 33-летнего мужчину, который регистрировал терминалы Старлинк в пользу России за 100 долларов за каждый. Подозреваемый планировал подключить 20 терминалов для страны-агрессора.