Об этом сообщили в Службе безопасности Украины.

Что решил суд?

СБУ сообщила о приговоре суда мужчине, который участвовал в оккупации Луганска, после чего перешел на российскую сторону и помогал оккупационным властям. Суд назначил ему 13 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

В 2014 году мужчина участвовал в захвате здания областного управления СБУ в Луганске. После этого он стал "помощником главы МВД" так называемой "ЛНР" и возглавил штурмовое подразделение в структуре, связанной с российским СОБР.

Кроме захвата госучреждений он помогал рашистам выявлять места пребывания участников движения сопротивления и заключать их в застенки оккупационной администрации страны-агрессора. Также по заказу российских спецслужбистов предатель создал разветвленную сеть информаторов, которая "сливала" ему пункты базирования и направления перемещения подразделений АТО на востоке Украины,

– говорится в сообщении.

Согласно обнародованной информации, полученные данные мужчина в дальнейшем передавал российским спецслужбам для дальнейшего планирования обстрелов позиций украинских военных. Задержали предателя еще в ноябре 2022 года в Киеве.

Сообщают, что он прибыл в украинскую столицу после завершения деятельности в оккупационных структурах. Суд признал его виновным в государственной измене, а также в незаконном изготовлении и хранении оружия и боеприпасов.

Кстати, недавно СБУ также сообщила о разоблачении агентурной сети ФСБ, участники которой передавали России данные для корректировки ударов по Киевской и Одесской областях. Сейчас подозреваемым грозит пожизненное заключение.