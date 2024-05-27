Москве в ближайшее время сообщат подробную информацию об ограничительных мерах. Их причина – диверсии, которые проводили россияне на территории ЕС.

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К каким действиям прибегнут поляки

Посольство России в ближайшее время получит соответствующую ноту. Это будут ограничения как в отношении самого посольства, так и в отношении консульского персонала Российской Федерации в Польше. Российским дипломатам будет разрешено передвигаться в пределах Мазовии, а консулам – только в тех воеводствах, где они находятся в должности. Это будет касаться дипломатов, за исключением посла,

– сказал Сикорский.

Он надеется, что другие государства также последуют польскому примеру. Глава МИД Польши выразил надежду, что Россия будет воспринимать это как серьезный предупредительный сигнал. Сикорский добавил: в Польше есть доказательства того, что Россия причастна к диверсиям в ЕС.

Что известно о диверсиях россиян

Речь о поджогах склада в Великобритании, лакокрасочного завода в Польше, жилых домов в Латвии, а также магазина Ikea в Литве. А еще российских агентов арестовали по обвинению в подготовке нападений на американские военные базы.

Такими действиями россияне пытаются подорвать военную поддержку Украины: посеять страх и заставить европейские страны усилить безопасность по всей цепи поставок оружия.

Они не гнушаются дезинформацией, саботажем и хакерскими атаками. И в целом довольно комфортно чувствуют себя в Европе.

Аналитики считают, что российские шпионы в Европе готовят нападение на НАТО. После отравления Скрипалей и волны высылки с континента спецслужбы Кремля быстро оправились, сделали работу над ошибками и стали работать эффективнее.