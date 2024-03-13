Ветеран российско-украинской войны Евгений Дикий предположил в эфире 24 Канала, чем завершится новый рейд российских бойцов против режима Владимира Путина, удастся ли спровоцировать революцию в стране-агрессоре и в чем позитив для Украины.

Самое главное собрано здесь Российские добровольцы прорвали границу: что происходит на территории государства-агрессора

"Осадок" у россиян и облегчение для Украины на фронте

По словам ветерана российско-украинской войны, добровольцы воюют оружием, которое предоставила Украина – советским и трофейным российским. Бойцы спокойно пересекли границу и зашли на территорию России, они один за другим выводят из-под контроля населенные пункты путинского режима.

Если их государство не способно предотвратить даже такое, то на что оно тогда вообще способно?! Это тот момент, когда даже у ватных москалей появляется вопрос: "А настоящий ли царь?". Но давайте не будем наивными, не начнется сейчас революция в России, не будут переходить на их сторону части регулярной российской армии, не перерастет это в победный марш на Кремль,

– предположил Дикий.

Вероятнее всего, через некоторое время российские добровольцы будут вынуждены отойти назад. Поскольку их ограничивает количество, а украинские военные не могут пересечь границу с Россией из-за запрета наших союзников. Хотя перенос войны на территорию агрессора – один из залогов победы. Участие в координированной операции принимают исключительно российские бойцы, которых максимум несколько батальонов.

Когда Кремль перебросит несколько бригад или дивизий, чтобы остановить продвижение освободителей от путинского режима, те вынужденно вернутся на территорию Украины. Даже такой сценарий положительный для Украины, потому что снимать "подмогу" будут не из глубинок России – их там нет, это проверено было еще во время попытки мятежа покойного Евгения Пригожина. Все боеспособные российские военные на фронте, поэтому с какого-то участка, вероятно, из Купянска, придется перебрасывать части, чтобы выбить РДК и другие добровольческие формирования "за поребрик".

Даже когда им удастся, "осадок" останется. Все равно есть тот факт, что базово Россия оказалась неспособной это предотвратить. Да, "пожар" погасят переброской фронтовых частей, но то, что они не смогли предотвратить этот "пожар", даже в российских мозгах что-то изменит. Для нас это будет хорошим облегчением на фронте,

– подчеркнул Евгений Дикий.

Рейд российских добровольцев: коротко