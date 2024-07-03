В ISW заявили о бое в районе Журавки Сумской области: что ОВА говорит о ситуации

Институт изучения войны заявил о бое в районе села Журавка, что в Сумской области. Однако такие столкновения происходят уже не впервые.

Об этом в эфире телемарафона рассказал председатель Сумской ОГА Владимир Артюх. Кроме этого, российские ДРГ неоднократно пытались занять и село Лукашевка – однако понесли значительные потери.

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Российские ДРГ в Сумской области

Владимир Артюх отметил, что линия соприкосновения с Россией составляет около 560 километров. Практически каждый день там происходят огневые столкновения, столкновения личного состава. Российские ДРГ регулярно пытаются зайти на территорию Украины.

Поэтому то, что было отмечено вами по Журавке, это, видимо, не исключение, а наоборот система. Наши Вооруженные Силы применяют соответствующие подразделения, которые уничтожают врага, который пытается зайти. В Журавке это были попытки сконцентрировать небольшие подразделения, но враг получил ответ,

– рассказал Артюх.

Он также указал, попытки нескольких ДРГ зайти были и в районе населенного пункта Лукашевка. Они тоже были уничтожены – оккупанты потеряли десятки солдат.

К слову, около недели назад СМИ со ссылкой на Генштаб заявили, что в ВСУ не наблюдают ничего, чтобы могло свидетельствовать о наступлении на Сумскую область. Группировок, что могли бы атаковать на этом направлении, не зафиксировано. Несмотря на это на Сумщину могут заходить ДРГ, а также есть постоянный риск обстрелов.