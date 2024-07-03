Про це в ефірі телемарафону розповів голова Сумської ОВА Володимир Артюх. Окрім цього, російські ДРГ неодноразово намагалися зайняти і село Лукашівка – проте зазнали значних втрат.

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Російські ДРГ у Сумській області

Володимир Артюх зазначив, що лінія зіткнення з Росією становить близько 560 кілометрів. Практично кожного дня там відбуваються вогневі зіткнення, зіткнення особового складу. Російські ДРГ регулярно намагаються зайти на територію України.

Тому те, що було зазначено вами по Журавці, це, мабуть, не виключення, а навпаки система. Наші Збройні Сили застосовують відповідні підрозділи, які знищують ворога, який намагається зайти. В Журавці це були намагання сконцентрувати невеликі підрозділи, але ворог отримав відповідь,

– розповів Артюх.

Він також вказав, спроби декількох ДРГ зайти були й у районі населеного пункту Лукашівка. Вони теж були знищені – окупанти втратили десятки солдат.

До слова, близько тижня тому ЗМІ з посиланням на Генштаб заявили, що у ЗСУ не спостерігають нічого, щоб могло свідчити про наступ на Сумську область. Угрупувань, що могли б атакувати на цьому напрямку, не зафіксовано. Попри це на Сумщину можуть заходити ДРГ, а також є постійний ризик обстрілів.