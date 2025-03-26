"Воины понимают угрозы": на Сумщину продолжают заходить российские ДРГ
- Представитель ГПСУ сообщил, что в Сумской области увеличилось количество российских ударов по приграничью и активность ДРГ.
- Украинские подразделения используют вооружение для уничтожения вражеских ДРГ, которые пытаются прорвать границу.
Представитель Государственной пограничной службы Андрей Демченко заявил, что на Сумщине увеличилось количество ударов по приграничью с авиации. К тому же в регион активно заходят вражеские ДРГ.
Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Суспильне.
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В ГПСУ рассказали о ситуации на Сумщине
Андрей Демченко рассказал, что российская оккупационная армия нарастила количество дронов, FPV.
Сумщина преобладает по количеству заходов российской ДРГ. За последнее время диверсанты заходили с юга. Наши воины понимают угрозы, они могут быть разные по количеству, воины постоянно тренируются, используют разведывательные аппараты, чтобы разоблачить ДРГ,
– пояснил представитель ГПСУ.
По его словам, в Новеньком и Журавце вражеские войска используют малые разведгруппы, чтобы зайти на территорию Украины. В то же время Демченко подчеркнул, что украинские подразделения применяют все имеющееся вооружение и уничтожают ДРГ.
Напомним, ранее аналитики проекта DeepState сообщили, что российские войска продолжают пытаться прорвать украинскую границу в Сумской области, а в районах так называемой "серой" зоны продолжаются активные бои.
В частности, враг пытается пробиться возле населенных пунктов Басовка и Владимировка, чтобы создать там санитарную зону.