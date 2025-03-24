Россияне активизировались в Сумской области: Демченко рассказал о ситуации на границе

Российские ДРГ активизировали свою деятельность в приграничных районах юго-востока Сумской области. Украинские военные оперативно ликвидируют угрозы.

Об этом заявил представитель Государственной пограничной службы Украины Андрей Демченко. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на телемарафон.

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Какова ситуация на границе Сумщины

Как сообщил представитель Госпогранслужбы Андрей Демченко, российские войска осуществляют попытки прорыва границы в районах Новенького и Журавки, однако подразделения сил обороны Украины эффективно останавливают атаки.

По словам Демченко, противник использует малые штурмовые группы для пересечения границы, но их оперативно уничтожают украинские бойцы еще на подходах или непосредственно после проникновения. Для этого применяются артиллерия, дроны и другие современные технологии, позволяющие быстро нейтрализовать угрозы и не допустить скопления российских войск.

Ранее большинство вражеских ДРГ было зафиксировано на севере Сумской области, где они пытались проникнуть на территорию Украины для проведения диверсионных атак на позиции украинских военных.

Однако со временем ситуация изменилась, и теперь эти группы начали появляться и на юго-востоке Сумщины, пытаясь перейти линию государственной границы и атаковать позиции Вооруженных сил Украины.

Несмотря на эти действия, Силы обороны Украины мгновенно реагируют на вражескую активность, не позволяя врагу осуществить никаких существенных прорывов.