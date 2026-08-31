Об этом 24 Каналу рассказал командир взвода FPV-батальона БПС Black Raven 93-й ОМБр "Холодный яр" Виктор Лукьянов с позывным "Лютый", отметив, что речь идет именно о реактивных "Шахедах". Однако украинские защитники уже ищут способы противодействия.

Дроны на фронте

Командир взвода FPV-батальона БПС Black Raven 93-й ОМБр "Холодный яр" отметил, что враг активно применяет легкую автомобильную технику для продвижения, а также мототехнику – квадроциклы и мотоциклы.

"Также они используют крылья-камикадзе. Их сейчас стало очень много, но наши подразделения противодействия борются с ними, постоянно стараются уничтожить до того, как они подлетят к своей цели", – сказал он.

Кроме того, на фронте стало больше и реактивных дронов.

Количество "Шахедов" уменьшилось, они начали заменять их на реактивные, потому что те быстрее. Опять же, наши системы противодействия, в частности P1-Sun, сейчас также совершенствуются для дальнейшего противодействия,

– подчеркнул "Лютый".

Он добавил, что большой проблемой для украинских защитников остаются и УАБы. За день россияне могут выпустить примерно сотню управляемых авиационных бомб, но благодаря успешным действиям подразделений РЭБ уже удается изменять их координаты и "отправлять" их подальше от конечной точки.

"Лютый" о российских дронах на фронте: смотрите видео