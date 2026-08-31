Про це 24 Каналу розповів командир взводу FPV-батальйону БПС Black Raven 93-ої ОМБр "Холодний яр" Віктор Лук'янов з позивним "Лютий", зауваживши, що мовиться саме про реактивні "Шахеди". Однак українські захисники вже шукають протидію.

Дрони на фронті

Командир взводу FPV-батальйону БПС Black Raven 93-ої ОМБр "Холодний яр" зазначив, що ворог активно застосовує легку автомобільну техніку для просування, а також мототехніку – квадроцикли та мотоцикли.

"Також вони використовують крила-камікадзе. Їх дуже багато зараз стало, але наші підрозділи протидії з ними борються, постійно стараються знищити до того, як вони підлетіли до своєї цілі", – сказав він.

Крім того, на фронті побільшало й реактивних дронів.

Кількість "Шахедів" зменшилась, вони почали міняти їх на реактивні, бо вони швидші. Знову ж таки, наші системи протидії, зокрема P1-Sun, зараз так само удосконалюються для подальшої протидії,

– наголосив "Лютий".

Він додав, що великою проблемою для українських захисників залишаються й КАБи. За день росіяни можуть випустити орієнтовно сотню керованих авіаційних бомб, але завдяки успішним діям РЕБ-підрозділів вже виходить змінювати їхні координати та "відправляти" їх подалі від їхньої кінцевої точки.

"Лютий" про російські дрони на фронті: дивіться відео