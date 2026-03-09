Россияне "охотятся" на местных: как херсонцев спасают от вражеских дронов

Херсон ежедневно находится под обстрелами и атаками российских дронов. Несмотря на постоянную опасность, в городе продолжают жить десятки тысяч людей, а коммунальные службы и бизнес пытаются поддерживать минимальную работу.

Херсонский журналист, редактор издания "Мост" Сергей Никитенко в эфире 24 Канала рассказал, как сейчас живет город и какие способы защиты от российских дронов используют местные власти и сами жители. По его словам, последнее время угроза с воздуха только усиливается.

Как живет Херсон под постоянными обстрелами?

Никитенко рассказал, что несмотря на постоянные атаки России жизнь в Херсоне не остановилась. В городе работают коммунальные службы, магазины и базовые сервисы, хотя ситуация с безопасностью остается очень сложной.

Жизнь в Херсоне есть. Если говорить о бытовой жизни, то работают коммунальщики, работают службы, и с этим проблем нет,

– отметил журналист.

Он пояснил, что в определенной степени городу даже легче поддерживать работу инфраструктуры из-за значительного сокращения населения. После начала полномасштабной войны количество жителей Херсонской общины уменьшилось более чем в четыре раза.

Херсон далеко впереди даже Киева и многих городов Украины по стабильности электро и водоснабжения,

– отметил он.

В то же время город ежедневно подвергается обстрелам. Из-за этого регулярно возникают аварии на сетях, повреждается инфраструктура и усложняется работа бизнеса.

Российские дроны стали главной угрозой для жителей

За последний год характер атак на город существенно изменился. Если раньше россияне активно применяли авиабомбы или артиллерию, то теперь основную опасность для гражданских составляют дроны.

С середины 2025 года Херсон фактически перекрыли дронами. Это FPV, частично Mavic, а также так называемые "Молния"

– рассказал Никитенко.

Он отметил, что именно FPV-дроны стали самой большой проблемой для города. Они часто охотятся на гражданский транспорт, автобусы или случайных прохожих, поэтому опасность существует почти на всей территории Херсона.

Основная угроза сейчас – это FPV-дроны. Это прям самая главная опасность,

– подчеркнул он.

Журналист добавил, что последние месяцы количество таких атак только растет. Часть беспилотников удается перехватить, однако значительное количество все же долетает до города и продолжает терроризировать гражданских.

Вниманию! 21 февраля российский дрон ударил по маршрутному такси в Херсоне. Три человека получили ранения, среди них водитель и две пассажирки.

Как в Херсоне пытаются защититься от атак дронов?

В городе постепенно вводят различные способы защиты от дронов. В частности, часть улиц начали перекрывать специальными антидроновими сетками, которые могут останавливать или отклонять беспилотники.

Часть улиц еще в конце лета и осенью затянули антидроновими сетками. И они уже работают,

– отметил Никитенко.

По его словам, уже были случаи, когда FPV-дроны запутывались в таких сетках или не могли добраться до цели. Иногда они даже останавливают сбросы боеприпасов с беспилотников.

Я видел, как сетки сдерживают сбросы с Mavic – такие пластиковые гранаты просто остаются на них,

– рассказал он.

Журналист добавил, что кроме инженерных решений в городе работают и специальные группы, которые пытаются сбивать беспилотники из стрелкового оружия. В то же время сами жители также постепенно вырабатывают собственные правила безопасности и пытаются передвигаться по городу в более защищенных районах.

Херсонцы уже выработали свои правила безопасности: знают, где лучше передвигаться и в какое время,

– объяснил Никитенко.

Он отметил, что даже эти условные правила не гарантируют полной безопасности. Дроны все чаще появляются в районах, которые ранее считались относительно спокойными.

Я все чаще слышу FPV-дроны даже в отдаленных районах города,

– добавил он.

Журналист отметил, что часть беспилотников долетает до города и атакует гражданскую инфраструктуру. Они могут попадать в транспорт, жилые дома или просто падать во дворах, что создает постоянную опасность для жителей.

