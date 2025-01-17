В Румынии нашли обломки российских дронов "Герань" после атаки на Украину

Ночью 17 января оккупанты в очередной раз атаковали Украину ударными дронами. Румыния обнаружила обломки российских беспилотников на своей территории.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Минобороны Румынии.

Смотрите также Румыния поднимала истребители из-за "Шахеды" над Дунаем

Российские беспилотники в Румынии 17 января

Вечером 17 января стало известно, что межведомственная группа завершила расследование по идентификации обломков дронов, которые упали на территорию Румынии. Исследование провели в приграничном районе округа Тульча после атак БПЛА в течение ночи по гражданским целям в Украине.

После полевых обысков было обнаружено два района, где упали беспилотники российского происхождения типа "Герань 1/2". Один между населенными пунктами Чаталкиой и Тудор Владимиреску, другой – к югу от Килия-Веке,

– заявили в Минобороны Румынии.

В то же время отметили, что падение обломков "не повлияло на элементы инфраструктуры". О материальном ущербе не сообщается.

Также в Минобороны добавили, что в Румынии продолжат мониторить местность возле украинских портов, на которые были нацелены российские атаки. Отметили, что в режиме реального времени информируют союзнические структуры.

Мы также подтверждаем решительный сигнал об осуждении атак, осуществленных Россией против украинских гражданских объектов и инфраструктуры, которые являются неоправданными и такими, что серьезно противоречат нормам международного права,

– подчеркнули в Минобороны Румынии.

Кстати, 17 января Воздушные силы сообщали, что российский БПЛА вышел из воздушного пространства Украины в направлении Румынии.

Заметим, в Румынии далеко не впервые обнаруживают обломки российских дронов после атаки оккупантов на Украину. В частности, обломки "Шахеда" нашли 9 сентября 2024 года.