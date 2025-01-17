Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Міноборони Румунії.

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Російські безпілотники в Румунії 17 січня

Ввечері 17 січня стало відомо, що міжвідомча група завершила розслідування щодо ідентифікації уламків дронів, які впали на територію Румунії. Дослідження провели в прикордонному районі округу Тульча після атак БпЛА упродовж ночі по цивільних цілях в Україні.

Після польових обшуків було виявлено два райони, де впали безпілотники російського походження типу "Герань 1/2". Один між населеними пунктами Чаталкіой і Тудор Владиміреску, інший – на південь від Кілія-Веке,

– заявили в Міноборони Румунії.

Водночас зазначили, що падіння уламків "не вплинуло на елементи інфраструктури". Про матеріальні збитки не повідомляється.

Також у Міноборони додали, що в Румунії продовжать моніторити місцевість біля українських портів, на які були націлені російські атаки. Зазначили, що в режимі реального часу інформують союзницькі структури.

Ми також підтверджуємо рішучий сигнал про засудження атак, здійснених Росією проти українських цивільних об'єктів та інфраструктури, які є невиправданими та такими, що серйозно суперечать нормам міжнародного права,

– підкреслили в Міноборони Румунії.

До речі, 17 січня Повітряні сили повідомляли, що російський БпЛА вийшов з повітряного простору України в напрямку Румунії.

Зауважимо, у Румунії далеко не вперше виявляють уламки російських дронів після атаки окупантів на Україну. Зокрема, уламки "Шахеда" знайшли 9 вересня 2024 року.