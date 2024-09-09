В ніч на 8 вересня щонайменше два російські "Шахеди" перетнули повітряний простір Румунії. Через ворожі безпілотники Бухарест був вимушений піднімати у небо F-16.
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У Румунії знайшли уламки дрона
Фахівці румунського Міноборони, розвідувальної служби та Міністерства внутрішніх справ "зібрали фрагменти російського безпілотника" на околицях села Періправа в повіті Тулча.
Зазначається, що тепер уламки передадуть на експертизу "згідно з правовими процедурами".
Найближчим часом пошуки також відбудуться в околицях Караорман, де, за повідомленнями, є ще один можливий район падіння,
– повідомили в Міністерстві оборони.
Зазначається, що уламки знайшли за межами населених пунктів, жодні елементи інфраструктури не постраждали.
До слова, нещодавно російські безпілотники перетинали повітряний простір не лише Румунії. Зокрема у суботу, 7 вересня, Міністерство оборони Латвії заявило, що на сході країни впав російський дрон.