Польша закрыла дело о массовом залете российских БПЛА: в них обнаружили польские SIM-карты

Польские правоохранительные органы закрыли дело о массовом вторжении российских беспилотников на территорию страны. Следователи так и не смогли установить конкретных виновных, но обнаружили в сбитых аппаратах местные SIM-карты.

Как сообщает RMF24, речь идет об инциденте, произошедшем в сентябре 2025 года. Тогда военная прокуратура начала поиск лиц, непосредственно ответственных за переброску дронов через границу.

Почему дело закрыли и при чем здесь SIM-карты

Пресс-секретарь Окружной прокуратуры в Люблине Марчин Козак пояснил, что следствие зашло в тупик. Большинство материалов этого дела сейчас засекречены.

Расследование было прекращено, поскольку не удалось выявить виновного в преступлении, заключавшемся в нарушении польского воздушного пространства и, таким образом, создании угрозы для общественной безопасности,

– отметил прокурор.

Самой интересной деталью расследования стало то, что в части сбитых российских беспилотников были обнаружены польские SIM-карты. Следователи отказались раскрывать, были ли эти карты похищены или приобретены незаконно, оставив эту информацию в тайне.

В то же время прокуратура проверила действия польской армии во время атаки и пришла к выводу, что военные действовали абсолютно правильно. Солдаты имели полное право открывать огонь по вражеским объектам, поэтому никаких нарушений с их стороны не обнаружили.

Во время той массовой атаки 10 сентября 2025 года на территорию Польши залетело около 20 российских дронов. Их обломки находили в разных регионах, а некоторые аппараты залетели вглубь страны почти на 300 километров от восточной границы. После этого инцидента в стране развернули новую миссию НАТО под названием "Восточный страж".

Напомним, в конце сентября этого года российский реактивный дрон взорвался всего в двух километрах от польской границы вблизи пункта пропуска "Ягодин".

Из-за регулярных инцидентов Варшава даже упростила правила сбивания воздушных целей, а также готовит закон о "предвоенном положении".