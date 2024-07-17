Российские дроны чаще залетают в Беларусь: что задумал Путин

Дроны России уже трижды залетали на территорию Беларуси, летая сначала над Украиной. Таким образом российский диктатор Владимир Путин пытается "укротить" Александра Лукашенко.

Такое мнение 24 Каналу высказал заместитель директора Центра исследований армии Михаил Самусь, отметив, что Россия хочет втянуть Беларусь в войну с Украиной. Зато Лукашенко боится этого и старается избегать подобного привлечения.

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Что задумал Путин

Самусь предположил, что в Беларусь их направляет именно Россия. Перед этим Лукашенко сделал нетипичное заявление о том, что его страна отвела войска и не хочет иметь проблем с Украиной. Однако это происходит на фоне надежд самопровозглашенного президента, что Россия будет создавать группировки и территории Беларуси для растяжения резервов ВСУ.

Сейчас у них нет сил там (в Беларуси – 24 Канал), но они давят на Лукашенко, чтобы проводить провокационные заходы с территории Беларуси,

– отметил заместитель директора.

Лукашенко же не имеет планов обострять ситуацию на границе с Украиной. Его очень напугало вытеснение ВСУ российских войск из Киевской и Черниговской областей в апреле 2022 года. Самопровозглашенный президент боится ВСУ и пробует балансировать.

Он продолжает сопротивляться и россияне создают такие провокационные ситуации,

– подчеркнул Самусь.

Путин таким образом пытается втянуть Беларусь в войну против Украины. Для того, чтобы "Шахед" залетел именно в Беларусь, его маршрут закладывали заранее, то есть российский диктатор сделал это специально.