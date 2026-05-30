Путин ведет безрассудную политику: его дроны в Румынию залетали уже по меньшей мере 28 раз, – ISW

С начала полномасштабной войны России против Украины дроны страны-агрессора неоднократно залетали в румынское воздушное пространство или падали на ее территории. Однако этот случай стал первым, когда пострадали гражданские – как в Румынии, так и среди стран НАТО в целом.

Об этом говорится в аналитическом отчете Института изучения войны.

Что известно о российских дронах в Румынии?

Российские беспилотники по меньшей мере 28 раз нарушали воздушное пространство Румынии, а обломки дронов попадали на территорию страны по меньшей мере 47 раз.

Ранее Минобороны страны сообщало, что вблизи румынской границы Россия регулярно атаковала украинские территории дронами, а обломки десятки раз обнаруживали на румынской земле. Подобные инциденты фиксировали и в Польше.

Румынские военные объяснили, что действующие законодательные ограничения не позволяют силам ПВО действовать так, чтобы ракеты или обломки могли попасть в воздушное пространство соседнего государства.

Исполняющий обязанности начальника Объединенного штаба вооруженных сил генерал Георге Максим заявил, что от момента обнаружения дрона до удара прошло всего четыре минуты – этого времени было недостаточно для идентификации и безопасного перехвата. Он также подчеркнул, что иногда риск падения обломков после сбивания может быть опаснее самого дрона.



Российский дрон попал в многоэтажку в Румынии / ISW

На фоне инцидента в НАТО все чаще поднимают вопрос координации систем противовоздушной обороны с Украиной и Молдовой, чтобы лучше реагировать на российские удары вблизи границ Альянса независимо от того, являются ли подобные залеты преднамеренными.

К тому же, Бухарест обсуждает возможность запуска консультаций по четвертой статье НАТО, которая предусматривает переговоры союзников в случае угрозы безопасности. В ответ на инцидент Румыния также закрыла российское консульство в Констанце и объявила одного из дипломатов персоной нон грата.

Как реагируют в России?

В Кремле тем временем пытались снять с себя ответственность за инцидент. Заместитель председателя Совбеза России Дмитрий Медведев пригрозил европейским государствам новыми атаками, заявив, что страны Европы "еще ничего не видели" и должны "привыкать" к подобному развитию событий.

Владимир Путин, со своей стороны, поставил под сомнение российское происхождение дрона и предположил, что он мог быть украинским, предложив передать обломки России для "экспертизы".

Российские парламентарии также перекладывали вину на Запад и Украину. Аналитики считают, что Москва внимательно отслеживает реакцию НАТО на регулярные нарушения воздушного пространства стран Альянса и может использовать подобные инциденты для проверки готовности Запада реагировать как на сами атаки, так и на сопровождающую агрессивную риторику.

Вероятно, подобные случаи будут продолжаться, пока продолжается применение российских дронов вблизи границ НАТО, что может потребовать пересмотра подходов к противовоздушной обороне для защиты гражданского населения,

– говорится в материале ISW.

Отметим, что попадание дрона в многоэтажку в Галаце вызвало мощный взрыв, пожар и ранения двух гражданских двух гражданских.