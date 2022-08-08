Как во время войны прогрессировали фейки россии об Украине и западном оружии: объяснение аналитика

россия постоянно пытается дискредитировать Украину, чтобы сорвать поставки оружия с Запада. Иногда фейки выглядят качественно, но часто они "палятся" на мелочах.

Об этом 24 каналу рассказал аналитик данных ресурса Texty.org.ua Юрий Малахов. По его словам, россия еще до начала полномасштабного вторжения пыталась не допустить поставки оружия в Украину. Тогда им ничего не удалось сделать.

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Пропагандисты регулярно над этим работают

Как отмечает Малахов, еще перед полномасштабной войной российские пропагандисты регулярно рассказывали, что Украине нельзя поставлять западное оружие. Ведь здесь вроде бы начнут передавать ее в третьи страны или просто продавать террористам.

В начале марта россияне постоянно орали, что все – Украина начала продавать западное оружие. Однако тогда никто особо на эти утверждения не велся. Поэтому они начали придумывать так называемые "доказательства".

Дошло до того, что оккупанты создали в даркнете целый фейковый маркетплейс, где разместили объявления о продаже западного оружия якобы от Украины. Это начали разносить разные российские издания вместе с маргинальными твиттер-аккаунтами. Впоследствии, к сожалению, эта информация достаточно серьезно разлетелась.

Малахов признает – сайт действительно сделали качественным. Однако "палятся" оккупанты на мелочах.

В лавочках или объявлениях, где дискредитируют Украину, коряво написаны "услуги". Там, например, был "переклад через кордон". Это автоматический перевод "перевод через границу", – рассказал Юрий Малахов.

Кроме того, как отмечает аналитик, никто в здравом уме не будет продавать западное оружие через даркнет. Ведь тогда вполне реально попасть во внимание спецслужб разных государств.

"В настоящем даркнете оружие не продают или почти не продают. Одно дело – наркотики небольшими партиями, которые легко спрятать. А если продать танк, то сразу привлечешь внимание спецслужб всего мира", – объясняет аналитик.

Кроме того, россияне пытаются дезинформировать население на недавно оккупированных территориях. Они создают тематические телеграм-каналы о населенных пунктах, где распространяют разные фейки типа "Украина скоро проиграет", "Киев уже совсем скоро возьмут" и т.д.

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Напомним, недавно россия запустила серию фейков, что оккупационные войска якобы захватили Авдеевку и Пески, а в Бахмуте продолжается "зачистка". Эти вбросы регулярно распространяет армия ботов и ненадежные информационные площадки. Это – очередной фейк от оккупантов. Там сейчас продолжаются напряженные бои – ВСУ держат оборону.