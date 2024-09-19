Агентство по производству фейков

Новая "утечка" документов агентства по черному пиару Кремля, показывает, что как минимум два таких неочевидных нарратива были нами определены: "продажа украинских детей на Запад" и распространение фейков для опорочивания образа украинских беженцев. Далее читайте в колонке для сайта 24 Канала.

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Расследование показывает конкретные примеры лжи, которая находится за гранью добра и зла. Мем о президенте Владимира Зеленского, который на многомиллионную аудиторию распространил 2 октября 2023 года Илон Маск, мог быть создан по заказу Кремля.

Также дезинформационное агентство Кремля распространяло грязные фейки, чтобы вызвать отвращение к украинцам в Европе и опорочить, например, перед немцами. Издание "Досье", которое вместе с рядом других медиа получило доступ к документам российского "Агентства социального проектирования", говорит, что работой этого агентства руководил глава администрации Владимира Путина Сергей Кириенко.

Среди тем, которые они должны были продвигать в Германии были такие, цитирую:

"Х*хлы – свиньи",

"Разногласия Украины и Германии",

"Все не так однозначно. Все работают по заказу США".

Например, один из вымышленных фейков говорил, что немецкие работодатели будут обязаны брать украинских переселенцев на работу, а в случае отказа – платить штраф.

Другой вымышленный сюжет рассказывал, что украинцы царапают гвоздем на машинах букву Z, мол, для того, чтобы спровоцировать ненависть немцев к русским. Другой фейк сообщал, что нападение на министра здравоохранения совершили "диверсанты из батальона "Азов".

"Мем Маска – сделанный Софией. Фейк", – именно такая запись в протоколе совещания агентства с Кремлем была сделана через три дня после публикации этого мема Илоном Маском в Х.



Материалы исследователей

Также агентство должно было придумывать бред, который должны были бы подавать от якобы украинских движений в Европе. Это подтверждает неодиночные сообщения о том, что тактика рашизма заключается в создании подставных "украинских движений", которые будут позорить Украину под видом помощи ей.

Один из креативов рашистов предлагает, чтобы "х*охл рассказал на камеру анекдот на немецком с ужасным акцентом – подадим как пьяное быдло-беженец смеется над нашим гостеприимством".



Примеры подготовки фейков россиян из их документов / Фото из расследования

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Еще один российский фейк был о том, что 12-летнюю немецкую девочку Марту изнасиловали украинские подростки.

Как пишет "Радио Свобода", еще один пример фейка, созданного агентством для западной аудитории – "торговля в даркнете украинскими детьми", которых из Львова якобы отправляли в ЕС. Этот и другие фейки агентства об Украине подхватила американская конгрессвумен от республиканцев – Марджори Тейлор Грин, которая выступает против помощи Украине.

София (вероятно, Захарова), согласно протоколу встречи от сентября 2023 года, комментировала это следующим образом: "Новая команда сделала фейк кражи детей. Американцы всерьез опубликовали. Успех!".



София Захарова / Фото "Досье"

Исследование нашей организации CAT-UA свидетельствует, что нарратив о том, что украинские беженцы "опозорились" в Европе был придуман и продвигался рашистами еще в первые недели полномасштабной войны. Типичными месседжами в марте 2022 года, которые, судя по всему, были подготовлены еще до полномасштабного вторжения, были такие:

"украинцы громко себя ведут в Молдове, хвастаются деньгами, раздражают местных";

"Молдова выгоняет беженцев";

"Украинцы забирают работу в Польше";

"Украинцы нарушают законы в Германии";

"Украинцы завезли венерические заболевания в Эстонию" и тому подобное.

"Истории" о том, что украинцы продают несовершеннолетних детей на органы за границу, привлекая для этого ВСУ, которые вывозят детей с оккупированных территорий на продажу или для развлечений педофилов – еще один устойчивый фейковый нарратив Кремля. Его целью было "перебить" официальное обвинение МУС Путина и России в массовом похищении детей из Украины.

Подтвердилась и предыдущая информация, что россияне разжигали конфликт между Зеленским и Залужным. Вот пример "инфографики" для раскола украинского общества.



Российская пропаганда / На фото материалы расследования

В протоколе встречи агентства с представителем Кремля от 22 февраля 2024 речь шла о нарративах, которые нужно продвигать. Половина из них ставит задачу провоцирования линий раскола общества, в частности, "ссорить с поляками". Также пытались раскручивать конфликт Зеленского с Порошенко, Кличко и Залужным.



Мемы от российской пропаганды / Фото из расследования "Радио Свобода"

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В Европе агентство ставит задачу выполнить KPI – обеспечить поддержку немцами и французами правых популистов. В частности партии "Альтернатива для Германии" на уровне 20%. Также, что показательно, стоит задача увеличить у немцев и французов страх перед будущим до более 50%.

Успехи российского агентства

В своих аналитических документах агентство говорит о выгодном для России результате на выборах в Европарламент, которые состоялись в июне 2024 года. Оно осуществляло активное влияние в течение месяца перед выборами для поддержки правых сил и дискредитации Урсулы фон дер Ляйен, президента Европейской комиссии. Кампания закончилась, по словам московских распространителей лжи, "серьезным успехом в соцсетях".

По данным издания "Досье", за период с января 2023 года по апрель 2024 года агентство распространило только на Украину:

1 259 фейков;

138 тысяч постов, видеороликов, статей, мемов;

10,2 миллиарда "прикосновений" людей с их контентом;

57 миллионов комментариев, из них 55 миллионов комментариев были размещены автоматизировано;

10,5 миллиона сообщений отправлено в Signal и телеграм;

2,6 миллиона респондентов в Украине было опрошено во время "формирующих исследований".

Агентство также поддерживало Виктора Медведчука и его проект "Другая Украина" с целью повлиять на международную и российскую аудиторию, чтобы продвигать нарратив, что не все украинцы против России.

Расследователи из Израиля также отмечают, что, среди прочего, целью был подрыв поддержки Украины в Израиле. Говорится о распространении листовок против Украины в синагогах. Также россияне использовали израильских инфлюенсеров и соцсети для распространения контента, который поддерживает Россию.

Итак, внутренние документы, которые разоблачают российские дезинформационные кампании показывают их низость и амбициозность к проведению инфовойны по всему миру.