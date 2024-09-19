Агенція з виробництва фейків

Новий "витік" документів агенції з чорного піару Кремля, показує, що як мінімум два таких неочевидних наративи були нами визначені: "продаж українських дітей на Захід" та поширення фейків для паплюження образу українських біженців. Далі читайте в колонці для сайту 24 Каналу.

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Розслідування показує конкретні приклади брехні, яка перебуває за межею добра та зла. Мем про президента Володимира Зеленського, який на багатомільйонну аудиторію поширив 2 жовтня 2023 року Ілон Маск, міг бути створений на замовлення Кремля.

Також дезінформаційна агенція Кремля поширювала брудні фейки, щоб викликати відразу до українців в Європі та зганьбити, наприклад, перед німцями. Видання "Досьє", яке разом з низкою інших медіа отримало доступ до документів російської "Агенції соціального проєктування", говорить, що роботою цієї агенції керував голова адміністрації Владіміра Путіна Сєргєй Кирієнко.

Серед тем, які вони мали просувати в Німеччині були такі, цитую:

"Х*хли – свині",

"Розбіжності України та Німеччини",

"Все не так однозначно. Всі працюють на замовлення США".

Наприклад, один з вигаданих фейків говорив, що німецькі працедавці будуть зобов'язані брати українських переселенців на роботу, а у разі відмови – платити штраф.

Інший вигаданий сюжет розповідав, що українці дряпають цвяхом на машинах літеру Z, мовляв, для того, щоб спровокувати ненависть німців до росіян. Інший фейк повідомляв, що напад на міністра охорони здоров'я здійснили "диверсанти з батальйону "Азов".

"Мем Маска – зроблений Софією. Фейк", – саме такий запис в протоколі наради агенції з Кремлем був зроблений за три дні після публікації цього мему Ілоном Маском в Х.



Матеріали дослідників

Також агенція мала придумувати маячню, яку мали б подавати від начебто українських рухів в Європі. Це підтверджує неодинокі повідомлення про те, що тактика рашизму полягає у створені підставних "українських рухів", які будуть ганьбити Україну під виглядом допомоги їй.

Один з креативів рашистів пропонує, щоб "х*охл розказав на камеру анекдот німецькою з жахливим акцентом – подамо як п'яне бидло-біженець сміється над нашою гостинністю".



Приклади підготовки фейків росіян з їхніх документів / Фото з розслідування

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Ще один російський фейк був про те, що 12-річну німецьку дівчинку Марту зґвалтували українські підлітки.

Як пише "Радіо Свобода", ще один приклад фейку, створеного агенцією для західної аудиторії – "торгівля у даркнеті українськими дітьми", яких зі Львова буцімто відправляли до ЄС. Цей та інші фейки агенції про Україну підхопила американська конгресвумен від республіканців – Марджорі Тейлор Грін, яка виступає проти допомоги Україні.

Софія (ймовірно, Захарова), згідно з протоколом зустрічі від вересня 2023 року, коментувала це наступним чином: "Нова команда зробила фейк крадіжки дітей. Американці всерйоз опублікували. Успіх!".



Софія Захарова / Фото "Досьє"

Дослідження нашої організації CAT-UA свідчить, що наратив про те, що українські біженці "зганьбилися" в Європі був придуманий та просувався рашистами ще в перші тижні повномасштабної війни. Типовими меседжами у березні 2022 року, які, судячи з усього, були підготовлені ще до повномасштабного вторгнення, були такі:

"українці гучно себе поводять у Молдові, хизуються грошима, дратують місцевих";

"Молдова виганяє біженців";

"Українці забирають роботу в Польщі";

"Українці порушують закони в Німеччині";

"Українці завезли венеричні захворювання в Естонію" тощо.

"Історії" про те, що українці продають неповнолітніх дітей на органи за кордон, залучаючи для цього ЗСУ, які вивозять дітей з окупованих територій на продаж або для розваг педофілів – ще один сталий фейковий наратив Кремля. Його метою було "перебити" офіційне звинувачення МКС Путіна та Росії у масовому викраденні дітей з України.

Підтвердилася і попередня інформація, що росіяни розпалювали конфлікт між Зеленським та Залужним. Ось приклад "інфографіки" для розколу українського суспільства.



Російська пропаганда / На фото матеріали розслідування

У протоколі зустрічі агенції з представником Кремля від 22 лютого 2024 йшлося про наративи, які потрібно просувати. Половина з них ставить завдання провокування ліній розколу суспільства, зокрема, "сварити з поляками". Також намагалися розкручувати конфлікт Зеленського з Порошенком, Кличком та Залужним.



Меми від російської пропаганди / Фото з розслідування "Радіо Свобода"

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В Європі агенція ставить завдання виконати KPI – забезпечити підтримку німцями та французами правих популістів. Зокрема партії "Альтернатива для Німеччини" на рівні 20%. Також, що показово, стоїть завдання збільшити у німців та французів страх перед майбутнім до понад 50%.

Успіхи російської агенції

У своїх аналітичних документах агенція говорить про вигідний для Росії результат на виборах в Європарламент, які відбулись в червні 2024 року. Вона здійснювала активний вплив протягом місяця перед виборами для підтримки правих сил та дискредитації Урсули фон дер Ляєн, президентки Європейської комісії. Кампанія закінчилась, за словами московських поширювачів брехні, "серйозним успіхом у соцмережах".

За даними видання "Досьє", за період з січня 2023 року до квітня 2024 року агенція поширила лише на Україну:

1 259 фейків;

138 тисяч постів, відеороликів, статей, мемів;

10,2 мільярда "дотиків" людей з їх контентом;

57 мільйонів коментарів, з них 55 мільйонів коментарів були розміщені автоматизовано;

10,5 мільйона повідомлень надіслано в Signal та телеграм;

2,6 мільйона респондентів в Україні було опитано під час "формуючих досліджень".

Агенція також підтримувала Віктора Медведчука та його проєкт "Інша Україна" з метою вплинути на міжнародну та російську аудиторію, щоб просувати наратив, що не всі українці проти Росії.

Розслідувачі з Ізраїля також зазначають, що, серед іншого, ціллю був підрив підтримки України в Ізраїлі. Мовиться про розповсюдження листівок проти України в синагогах. Також росіяни використовували ізраїльських інфлюенсерів і соцмережі для поширення контенту, який підтримує Росію.

Отже, внутрішні документи, які викривають російські дезінформаційні кампанії показують їхню ницість та амбіційність до проведення інфовійни по всьому світу.