Как слить ИПСО в два приема: мастер класс от шойгу и медведева

российская пропаганда генерирует ежедневно огромное количество фейков и манипуляций, которые в любых других условиях были бы мощным информационным оружием. Но не сейчас.

"План" шойгу

Ведь сегодня количество фейков от роспропа не означает качество, а ряд персонажей, являющихся источниками этих фейков и манипуляций, сами по себе уже являются показателями качества ретранслируемой информации.

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Например, накануне министр обороны россии сергей шойгу заявил, что как всегда все в их "спецоперации" идет по плану и даже замедление оккупации Украины – это тоже по плану.

Оправдание провала вторжения в Украину, которое, мягко говоря, уже надоело даже окончательно зашоренным россиянам, не выдает даже минимального КПД. Фраза "все идет по плану" уже давно стала мемом, а министр обороны россии, потерявший за шесть месяцев больше генералов, чем любой другой со времен Второй мировой войны, не говоря о рядовом составе, вообще выглядит как посмешище.

Просто очередное оправдание и "все идет по плану" из уст генерала, который 3 июля докладывал путину об "освобождении" какой-то фейковой псевдореспублики, а точнее оккупации всей Луганской области, которая до сих пор полностью не оккупирована и в районе Белогоровки российские оккупационные войска регулярно получают по зубам, звучит как признание в собственной неполноценности и недееспособности.

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О чем разговорился медведев

И вот, сразу на следующий день после конвульсий шойгу, голос решил подать медведев, которого без улыбки и удивления степенью поражения его мозга алкоголем читать невозможно. Особенно предчувствуя то, насколько дикий бред он будет ретранслировать с усилением этого поражения.

Дело в том, что димон решил поделиться видением некоего военного переворота в Украине. Большой заговор Залужного против Зеленского!

Откровенно говоря, за последние шесть месяцев у российской пропаганды было множество подобных надежд. Я даже уже думаю о создании списка "надежд кремля". К примеру, фейк о том, что от войны в Украине в Европе и США устали и поддержка уменьшается. Или фейк о том, что Украина продает оружие на черном рынке, поэтому его ей скоро больше не будут передавать. Или, что в ВСУ закончились мужчины и скоро будут призывать в армию десятки тысяч женщин и отправлять их на фронт. Ну или то, что Залужный готовит заговор против Зеленского.

Отмечу, что фейк о заговоре Залужного начал культивироваться в российском сером сегменте с середины июля, и тогда его массово из-за латентных пророссийских площадок интегрировали в украинскую среду.

В начале августа этот фейк несколько изменился. Так, с 4 августа начали распространять фейк о том, что Валерий Залужный доложил Владимиру Зеленскому о том, что ВСУ покинули Пески и Авдеевку, что вызвало недовольство президента. Именно к этому эпизоду российские пропагандисты планировали привязать дальнейшее развитие ИПСО о конфликте Генштаба ВСУ и Офиса президента.

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Фейки, из которых торчат уши

А теперь самое главное. Если раньше ИПСО о конфликте Залужного и Зеленского и некий переворот ретранслировали в основном в сером сегменте рунета и посредственные болтливые головы, то теперь об этом заговорила обезьяна со статусом официального лица. То есть, проще говоря, произошел слив самого источника генерации этих слухов. Нет, не медведева. Не он автор этого ИПСО. Понятно, что было бы смешно. А его кураторы.

Это я все к тому, что любая болтливая голова в украинском сегменте, которая говорит о конфликте Залужного и Зеленского, должна понимать, что источник вони, исходящей от нее, более чем прекрасно известен.

И как в этом случае не выразить благодарность димону – своим нетрезвым мычанием он помог расставлять в будущем маркеры.

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