Гнездо фейков и море лжи: как "медиа" интегрируют оккупированный Крым в пространство России

Россия не может добиться никаких успехов на поле боя. Поэтому придумывает их и "вбрасывает" в медиапространство. Во временно оккупированном Крыму "посланниками ада" являются так называемые "медиа".

Ситуация в крымском медиапространстве – очень печальная. Часть изданий, работающих в 2023 году на кремлевскую пропаганду, еще до 2014 года не скрывали своей промосковской ориентации. Центр стратегических коммуникаций и информационной безопасности проанализировал самые яркие "вбросы" российской пропаганды, сообщает 24 канал.

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Сейчас в топе лжи:

"военные преступления украинской армии", которые придумывают российские чиновники;

"нападение Украины на Крым" (будущее освобождение оккупированного полуострова от российских захватчиков).

Успехов России нет, поэтому их придумывают

Российские военные в Украине успешно пакетизируются. Поэтому крымские "медиа", работающие на оккупантов, штампуют вымышленные "победы" российской армии.



Прокремлевские СМИ штампуют новости об "успехе" оккупантов / Скриншот Центра стратегических коммуникаций и информационной безопасности

Кроме того, российская пропаганда причитает о так называемых "военных преступлениях" украинских героев. Россия в Украине совершает геноцид. Тем временем прокремлевским "вещалкам" хватает цинизма врать об "обстрелах гражданского населения" со стороны ВСУ. Также "дорисовывают" данные о якобы погибших в результате таких обстрелов.

Оружие не дает покоя пропаганде

Россияне бесятся из-за оружия, которое Украина получает от цивилизованных стран. В частности, придумывают, что Киев хранит оружие в "запретных местах". К примеру, на АЭС. Хотя весь мир уже увидел, как Россия обстреливает АЭС, создавая колоссальную угрозу континенту..



Пропагандисты придумывают все более абсурдные фейки / Скриншот Центра стратегических коммуникаций и информационной безопасности Пропагандисты придумывают все более абсурдные фейки / Скриншот Центра стратегических коммуникаций и информационной безопасности

К слову, этот фейк уже был опровергнут в Офисе Президента. Михаил Подоляк отметил, что "ни одного оружия на "территории АЭС Украина никогда не хранила".

Пропагандисты паникуют из-за будущего особождения Крыма

Украина освободит временно оккупированный Крым. Кирилл Буданов заявил, что необходимо сделать все, чтобы вернуть Крым домой еще летом 2023 года.



Оккупанты боятся освобождения Крыма / Скриншот Центра стратегических коммуникаций и информационной безопасности Оккупанты боятся освобождения Крыма / Скриншот Центра стратегических коммуникаций и информационной безопасности

О чем еще лжет пропаганда