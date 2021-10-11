"Российские гастролеры – любители Путина": Кондратюк объяснил, зачем нужна петиция

Петиция с требованием запретить концерты артистов из России набрала 25 тысяч голосов. По мнению Игоря Кондратюка, действующая украинская власть не очень понимает, как защищать страну от культурной агрессии.

Так как власть разрешила концерты Басты, Любви Успенской и Валерия Меладзе. Об этом Кондратюк сказал в эфире 24 канала.

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По его словам, Верховная Рада примерно 4 года назад приняла уточнение в закон "О гастрольной деятельности" и внесла коррективы в третью статью. Ее, как и любой закон в мире, можно трактовать с выгодой для украинской государственности или против нее.

Там, по моему мнению, есть абсолютно точное несоответствие гастролеров, которых я назвал, к их желанию быть дружественным к нашему государству,

– подчеркнул Кондратюк.

В частности он прокомментировал гастроли Басты. По его мнению, артист не понимает, что ему должно быть запрещено ездить в Украину.

Он (Баста – 24 канал) – большой мальчик с маленьким количеством мозгов, по крайней мере, что касается Украины. То, что он сказал о Крыме, это "бан" до конца оккупации Крыма, или пока он публично не извинится. Игорь Кондратюк Автор петиции о запрете выступлений российских гастролеров в Украине

Любовь Успенская, как заметил автор петиции, является большой любительницей российского президента Владимира Путина. Она неоднократно заявляла, что он – "очень крутой человек".

А Валерий Меладзе с 2003 года является членом партии "Единая Россия". "Это партия войны против Украины. Лидером на позапрошлых выборах был Дмитрий Медведев. Там полное антиукраинское дерьмо в голове. В то же время Валерию Меладзе платят членские взносы", – объяснил Кондратюк.

Петиция о запрете российских гастролеров

Российским артистам могут запретить въезд в Украину. Соответствующая петиция набрала 25 тысяч голосов и теперь ее должен рассмотреть президент.

Речь идет о тех российских исполнителях, которые поддерживают оккупацию и военные действия России против Украины.

Также запрет будет касаться и тех, кто отмалчивается на тему российской агрессии. Автор петиции считает, что таким образом они дают молчаливое согласие незаконным действиям.

То есть в случае принятия такой инициативы – въехать на территорию Украины смогут только те российские артисты, которые публично критикуют оккупацию Крыма и войну на Донбассе.

Недавно Кондратюк прокомментировал интервью Ани Лорак . Он считает, что певица – талантливая, магнетическая девушка-артистка, у которой мало мозгов.

Кондратюк прокомментировал выступления российских гастролеров: смотрите видео