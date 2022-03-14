Российские гости "любезно передали" танк тероборонцам в Ромнах

Коллекция украинской армии пополнилась очередным трофеем. В Ромнах Территориальная оборона получила российский танк.

Россия уже потеряла около 400 танков

Территориальная оборона в Ромнах похвасталась, что сумела захватить рашканский танк. Теперь на нем развевается украинский флаг.

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Заметим, что, по данным Генштаба, по состоянию на утро 14 марта Россия в войне против Украины потеряла уже 389 танков.

Только за минувшие сутки Вооруженные Силы Украины смогли ликвидировать еще 15 российских танков.

В воскресенье, 13 марта, украинские военные раздобыли новенький танк Т-80.

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