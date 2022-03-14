Росія вже втратила майже 400 танків

Територіальна оборона у Ромнах похвалилася, що зуміла захопити рашканський танк. Тепер на ньому майорить український прапор.

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Зауважимо, що, за даними Генштабу, станом на ранок 14-го березня Росія у війні проти України втратила вже 389 танків.

Тільки за минулу добу Збройні Сили України зуміли ліквідувати ще 15 російських танків.

У неділю, 13-го березня, українські військові роздобули новенький танк Т-80.

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