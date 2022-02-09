Российские гранаты у "Беркута" на Майдане: ГБР завершило расследование

Государственное бюро расследований завершило следствие против бывшего руководства МВД. Дело касается незаконной поставки гранат из России силовикам во время Майдана.

В ГБР сообщили об изменении ранее объявленного подозрения бывшим главе МВД, его заместителю и начальнику Департамента материального обеспечения. Очевидно, речь идет о Виталии Захарченко, Викторе Ратушняке и Павле Зинове.

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Что удалось выяснить следствию

Как пояснили в ведомстве, в начале 2014 года бывшие чиновники незаконно поставляли с территории России в Украину: ручные газовые гранаты "Дрейф-2", свето-шумовые гранаты "Заря-2", "Факел-С", "Пламя-М" и ручные дымовые гранаты.

Эти боеприпасы не прошли экспертизу относительно возможности и порядка применения к людям. Несмотря на это, "беркутовцы" использовали их против протестующих в центре Киева. Кроме этого, по данным следствия, бывшие чиновники МВД растратили 1 миллион гривен из государственного бюджета во время растаможки указанных спецсредств.

Бывшее руководство МВД подозревают в:

превышении власти по предварительному сговору группой лиц

растрате бюджетных средств в особо крупных размерах.

Еще одна статья для Зинова

Кроме этого, экс-начальника Департамента материального обеспечения МВД Павла Зинова подозревают в пособничестве в незаконном препятствовании проведению собраний, митингов и демонстраций во время Революции Достоинства.

Ведь силовики применяли упомянутые гранаты против активистов, превышая при этом служебные полномочия. В результате их действий протестующие получили телесные повреждения различной степени тяжести.

Подозреваемым избрали меру пресечения

Зинов бежал из Украины в Россию. Там его назначили руководителем санатория "Подмосковье" российского МВД. Летом 2021 года его задержали из-за вероятного взяточничества.

Всем подозреваемым уже избрали меры пресечения в виде содержания под стражей, правда – пока заочно. Их адвокатам сообщили о завершении досудебного расследования и предоставили доступ к его материалам. После этого обвинительный акт против бывшего руководства МВД должны направить в суд.

Другие подозрения в делах Майдана

В конце января 2022 года в ГБР сообщили о подозрении бывшим следователю, и прокурору, и действующему судье одного из районных судов Киева.

По данным следствия, они препятствовали проведению акций протеста во время Революции Достоинства. Досудебное расследование по делу продолжается.

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