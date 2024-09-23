В грузовиках с "гуманитарным конвоем": куда и что переправляют россияне через Мариуполь

Неподалеку Приморска Запорожской области зафиксировали движение так называемых "гуманитарных конвоев" россиян. На самом деле враг перевозит в грузовиках прежде всего ракеты для систем ПВО и боеприпасы.

Они могут двигаться или в сторону Васильевки, или Токмака. Это 24 Каналу отметил советник городского головы Мариуполя Петр Андрющенко.

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На что рассчитывает враг

Петр Андрющенко отметил, что ранее такие грузовики под видом "гуманитарной помощи" видели в Мариуполе. На самом деле россияне перевозят мощное оружие, ракеты для систем ПВО, боекомплекты в ящиках. Впоследствии эти грузовики проезжали мимо Бердянска, были почти под самым Приморском. Они окрашены в цвета гуманитарных конвоев.

Наиболее логичный вариант из того, который можно предположить, что они движутся в Приморск. Далее из Приморска был Токмак или Васильевка. И то, и то направления неподалеку. Для чего – тоже понятно. Потому что ни один военный с нашей стороны, даже зная, что там находятся ракеты, я уверен, не нанесет удар. Или это будет очень долгое согласование. На это и расчет,

– объяснил он.

Если Украина нанесет удары по этим конвоям, то все равно будет картинка, что якобы ВСУ бьют по "гуманитарным конвоям". Поэтому это сложное решение. Даже если такое решение будет принято, то не быстро. На это и рассчитывают захватчики, чтобы за это время выгрузить, спрятать и начать использовать это вооружение.

"Поэтому это самый большой цинизм, который можно придумать с точки зрения обеспечения военной логистики. Однако мы уверены, что эти грузовики мы увидим или наши Силы обороны уже увидели близко к линии фронта", – добавил советник мэра Мариуполя.