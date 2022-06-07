Российские и белорусские банки оказались под санкциями Японии

Россия и Беларусь из-за вторжения в Украину стали государствами, на которые наложили больше всего санкций в мире. Ограничения для россиян одобряют Европа, США и другие страны.

Еще одной страной, введшей санкции, стала Япония. Под них попали банки России и Беларуси, совершившие агрессию против Украины и продолжающие это делать.

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Какие банки попали под ограничения

Министерство иностранных дел сообщило, что Япония добавила в список санкций два российских банка и один белорусский банк.

Согласно опубликованному списку, под санкции попали два российских банка – это Россельхозбанк и Кредитный банк Москвы.

В список санкций также вошел Белорусский банк развития и реконструкции.

Теперь активы этих банков будут заморожены.

Помимо ограничений для банков также запретили экспорт товаров, способствующих "укреплению промышленной базы России". О каких именно товарах говорится, не уточнили.

В апреле Япония уже ввела санкции в отношении "Альфа-банка" и Сбербанка. Их активы были заморожены, транзакции с ними запретили с 12 мая.

Санкции против России

Недавно ЕС ввел долгожданный шестой пакет санкций против России. Ограничения включают частичное эмбарго на российскую нефть. Но МВД Украины предупреждало, что рядовые россияне начнут ощущать влияние санкций только через год. Советник главы МВД Вадим Денисенко придерживается мнения, что на этом этапе следует вводить больше санкций против России.

Президент Франции Эммануэль Макрон в рамках того же шестого пакета объявил о новых санкциях против России. В частности, они относятся к 80 российским олигархам. Ожидается также, что до конца 2022 года ЕС откажется от 92% импортируемой российской нефти. Также есть запрет на 3 телеканала, вывод из Swift первого российского банка, представляющего 35% российского рынка.

Также Канада ввела санкции против 22 россиян , в санкционном списке – бывшая гимнастка и депутат Алина Кабаева. Подозревают, что именно она любовница Путина. Санкции ввели против 22 физических и 4 юридических лиц. В Канаде уверяли, что санкционные меры преследуют цель усилить давление на российских политиков, чтобы остановить "бессмысленную войну, приведшую к потерям тысячи жизней".

Детальнее о том, кто в списках новых санкций: смотрите видео