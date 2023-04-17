Возле границ НАТО перехватили группу российских самолетов

Военно-воздушные силы Великобритании и Германии совместно перехватили три российских самолета вблизи границ НАТО. Один из разведчиков оккупантов направлялся в Калининградскую область.

Российские самолеты перехватили в то время, когда они находились над финским заливом и Балтийским морем. Британия и Германия совместно работают в рамках операции Azotize для защиты восточного фланга границы НАТО.

Важно После вторжения России в Украину НАТО готовится к боевым действиям на своих границах, – NYT

Российские самолеты перехватили возле границ НАТО

Британские и немецкие ВВС идентифицировали все три российских самолета. Один из них – самолет-разведчик Ил-20 Воздушно-космических сил России, направлявшийся в Калининградскую область.

Его сопровождали еще два российских истребителя Су-27, базирующиеся в Калининграде. Все три самолета пролетели вблизи северо-западной части эстонского региона полетной информации.

Позднее к ВВС Великобритании и Германии присоединились и самолеты Швеции.

Это была очередная демонстрация нашей готовности и решимости оперативно реагировать на проведение живого перехвата. Эти комбинированные перехваты продолжают усиливать сплоченность НАТО, обеспечивая бесперебойное сотрудничество и взаимопонимание во время этих миссий,

– заявили в ВВС Великобритании.

Королевские ВВС и ВВС Германии объединенными силами используют истребители Eurofighter Typhoon с авиабазы Амари в Эстонии. С начала марта это был уже пятый совместный перехват. Страны вместе выполняют миссию НАТО по контролю над воздушным пространством Балтии.

Румынские F-16 перехватили российские истребители в зоне НАТО

Недавно российские самолеты пересекли воздушную границу и оказались в международных водах в зоне ответственности НАТО. Инцидент произошел 7 апреля.

Румынские истребители F-16, базирующиеся в странах Балтии в рамках миссии воздушного патрулирования НАТО, поднимались для перехвата двух российских Су-27. Самолеты Румынии сопровождали истребители России, пока они не вышли из зоны ответственности Альянса.

Как стало известно позже, румынские F-16 отправились на задание через шесть дней с начала их дежурства в рамках усиленной миссии воздушного патрулирования в Балтии.